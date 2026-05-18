مجلس الشورى يبحث تعزيز توطين الوظائف وجودة الحياة واستدامة الطاقة في جلسة موسعة

استعرض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة تقارير عدة لوزارات وهيئات حكومية، مركزاً على تطوير بيئات العمل، وتحفيز الاستثمار عبر الإقامة المميزة، وتوسيع علامات الجودة، وتبني حلول الطاقة الشمسية الذكية لتعزيز رؤية 2030.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الواحدة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي، نائب رئيس المجلس. شهدت هذه الجلسة مناقشات مستفيضة حول مجموعة من التقارير السنوية الهامة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإدارية والخدمية في المملكة العربية السعودية، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد تركزت المداخلات على قضايا جوهرية تمس حياة المواطن اليومية، بدءاً من ملف التوظيف وصولاً إلى معايير الجودة والاستدامة البيئية، مما يعكس الدور الرقابي والتطويري الذي يقوم به المجلس في مراجعة أداء الجهات الحكومية لضمان تحقيق أقصى كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وفيما يخص ملف الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برز توظيف الشباب كواحد من أهم الهواجس المشتركة التي ناقشها الأعضاء، حيث حملت المداخلات تساؤلات عميقة حول سبل الحد من البطالة.

فقد دعت الدكتورة هند الخماش إلى ضرورة بناء مؤشر وطني متكامل يهدف إلى قياس وتحفيز الجهات التي تنجح في تعزيز بيئات العمل الصحية وتحقيق السعادة الوظيفية لموظفيها. وأكدت أن تحسين جودة بيئة العمل لا يساهم فقط في رفع الإنتاجية المؤسسية، بل ينسجم بشكل مباشر مع برنامج جودة الحياة ومستهدفات مجتمع حيوي، حيث أن توفير بيئة تدعم الصحة النفسية والاجتماعية ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الشاملة ويرفع من تنافسية المملكة على المستوى العالمي.

من جانب آخر، شدد الدكتور حسن حجاب على ضرورة التعامل الجاد مع تحديات توطين الوظائف، مطالباً بتشكيل فريق بحثي متخصص لدراسة الثغرات التي تسمح لبعض الشركات بمراوغة قرارات التوطين والالتفاف على الأنظمة. كما أثار تساؤلات هامة حول فعالية برنامج تمهير، مشيراً إلى أن الفائدة قد تميل لصالح الشركات أكثر من المتدربين في بعض الحالات، مما يستوجب مراجعة دقيقة لآليات حساب نسب البطالة لضمان دقة البيانات واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على حقائق ملموسة.

وانتقل المجلس في نقاشاته إلى ملف الإقامة المميزة، حيث وجه دعوة لمركز الإقامة المميزة بضرورة مراجعة تنافسية برامجه مقارنة بالبرامج الدولية المماثلة، خاصة من حيث الرسوم والإجراءات المتبعة، لضمان جذب الكفاءات والمستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية. كما اقترح المجلس دراسة إقرار حوافز مالية وإجرائية لتوجيه حاملي هذه الإقامات للاستثمار في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك دعماً لسياسة التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمنع تركز الاستثمارات في المدن الكبرى فقط.

وفي سياق متصل، دعا المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق الوثيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتطوير مؤشر وطني يقيس كفاءة استغلال عقارات الدولة والعوائد المحققة منها، وهو ما سيؤدي بدوره إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر المالي بما يخدم المصلحة العامة. وفيما يتعلق بمعايير الجودة، طالبت الدكتورة عائشة عريشي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع خطط تنفيذية طموحة للتوسع في تطبيق علامة الجودة على كافة المنتجات والسلع في الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على السلع الغذائية لضمان صحة المستهلك.

واقترحت تحويل علامة الجودة إلى رمز بصري واضح يسهل على المستهلك العادي تمييزه بمجرد النظر، بدلاً من الاعتماد على العبارات النصية التي قد تكون صغيرة أو غير واضحة، مع إلزام الشركات المحلية والدولية بهذا المعيار قبل دخول المنتجات للسوق السعودي. أما في قطاع الطاقة، فقد قدم الدكتور مصلح الحارثي مقترحاً مبتكراً للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بدراسة تطبيق المظلات الشمسية الذكية في المواقع المفتوحة ذات الكثافة البشرية العالية.

وأشار إلى أن هذه التقنية ستكون حيوية جداً في المطارات، والمراكز التجارية، وبشكل خاص في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، حيث تشتد درجات الحرارة وتزداد الحشود، مما يجعل الاستفادة من الإشعاع الشمسي العالي في المملكة وسيلة مثالية لتوفير الظل والطاقة النظيفة في آن واحد، بما يدعم توجهات المدن الذكية والاستدامة الحضرية وتعزيز كفاءة التشغيل في المرافق الحيوية





