مجلس النيابة العامة يقرر العمل عن بعد ويعزز مكافحة الجرائم المالية

عقد مجلس النيابة العامة اجتماعه الدوري برئاسة معالي النائب العام، حيث تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية الهامة، بما في ذلك اعتماد العمل عن بعد، وقواعد النقل والندب، وإنشاء مكتب متخصص لمكافحة الاحتيال المالي. كما تم التطرق إلى مستجدات في قطاعات الصحة والنقل والطيران المدني والمياه.

عقد مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف اجتماعه الدوري اليوم، وذلك في إطار سعي المجلس الدائم نحو تطوير العمل في النيابة العامة وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات العدالة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات التنظيمية والإدارية الهامة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطوير الإجراءات الداخلية. وتأتي هذه الاجتماعات في سياق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع القضائي وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة.

كما يأتي هذا في ظل التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الداعمة لجميع الجهود التي تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين. من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس، الموافقة على اعتماد العمل عن بعد كأسلوب عمل رسمي في النيابة العامة.

ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو مواكبة التطورات الحديثة في مجال العمل، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم الإنتاجية وتساهم في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية لأعضاء النيابة العامة. كما يهدف هذا القرار إلى رفع كفاءة الأداء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة لإنجاز المهام. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على قواعد جديدة للنقل والندب والإعارة لأعضاء النيابة العامة، وذلك بهدف تنظيم الإجراءات الإدارية وتحقيق مصلحة العمل وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المتاحة.

وتأتي هذه القواعد في إطار سعي المجلس الدائم نحو تطوير الكفاءات البشرية وتوفير فرص النمو والتطور لأعضاء النيابة العامة. وشملت قرارات المجلس أيضًا الموافقة على ندب عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة للعمل في عدد من النيابات المختلفة، بالإضافة إلى تعيين عدد من أصحاب الفضيلة على مرتبة محقق ب، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة في مختلف فروع النيابة العامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعدالة.

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وافق المجلس على إنشاء مكتب متخصص في غرفة استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي. ويهدف هذا المكتب إلى رفع كفاءة التعامل مع هذا النوع من البلاغات وتسريع إجراءات معالجتها، وذلك من خلال توفير فريق متخصص ومجهز بأحدث التقنيات والأدوات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد حالات الاحتيال المالي وتأثيرها السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

كما يأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى حماية حقوق المواطنين ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية. وفي سياق متصل، شهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا منذ إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أصدرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 7%، مما يدل على النمو المستمر في قطاع النقل. وأطلقت هيئة الطيران المدني مشروعًا جديدًا يهدف إلى تطوير واعتماد اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران، مما يعزز من مستوى السلامة في قطاع الطيران المدني. كما أصدرت الهيئة السعودية للمياه قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وفرض غرامات بإجمالي 130,000 ريال، مما يؤكد على حرص الهيئة على حماية موارد المياه وضمان استخدامها المستدام





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines