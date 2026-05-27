مجلس الأمن يدين الهجوم على محطة براكة النووية ويطالب بوقف فوري للاعتداءات

أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، واعتبره انتهاكًا للقانون الدولي، داعيًا إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وقع في السابع عشر من مايو الجاري.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد السلم والأمن الإقليميين. وطالب المجلس بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الإمارات، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية. وشدد البيان على ضرورة التزام الدول بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، والامتناع عن أي أعمال قد تهدد الأمن النووي الإقليمي والدولي.

وجاء هذا الإدانة بعد أن أعلنت الإمارات تعرض مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة لهجوم بطائرة مسيرة، ودعت مجلس الأمن إلى إدانة ما وصفته بالاعتداء الإرهابي الغادر. وأشار مجلس الأمن إلى أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تشكل خطراً كبيراً على البيئة والصحة العامة، وقد تؤدي إلى كوارث إنسانية لا يمكن السيطرة عليها. وأكد أن حماية هذه المنشآت هي مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق بين جميع الدول.

كما حث المجلس جميع الأطراف على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمن النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وأعرب عن قلقه البالغ من تزايد الهجمات على البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، ودعا إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين. وفي سياق متصل، أكدت الإمارات أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تسرب إشعاعي، وأن المحطة ما زالت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

لكنها حذرت من أن مثل هذه الاعتداءات تقوض جهود تعزيز الأمن النووي في المنطقة، وتزيد من التوترات الإقليمية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لردع أي هجمات مستقبلية. كما ثمنت الإمارات موقف مجلس الأمن ودعمه للقانون الدولي، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز معايير الأمن والسلامة النووية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية معقدة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تهديدات للمنشآت الحيوية.

ويبقى الأمل معقوداً على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة تحمي الأمن النووي وتضمن عدم تكرار مثل هذه الهجمات الخطيرة





