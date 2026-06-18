مجلس النواب المصري يرفض تطبيق سعر موحد للكهرباء على أصحاب العدادات الكودية

تتصاعد الجدل داخل مجلس النواب المصري بشأن قرار حكومي يستهدف تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية في العقارات المخالفة، وسط اعتراضات برلمانية ومطالبات بإعادة النظر في آليات محاسبة هذه الفئة.

تصاعد الجدل داخل مجلس النواب المصري بشأن قرار حكومي يستهدف تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية في العقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح و تقنين الأوضاع ، وسط اعتراضات برلمانية اعتبرت أن القرار قد يفرض أعباء مالية إضافية على ملايين المواطنين الذين لا تزال طلبات التصالح الخاصة بهم قيد الفحص، ومطالبات بإعادة النظر في آليات محاسبة هذه الفئة قبل بدء التطبيق ودفعت الانتقادات المتزايدة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى إبقاء الملف مفتوحاً، لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لإعادة دراسة القضية بشكل شامل، وكانت اللجنة أوصت باستدعاء المسؤولين الأربعة قبل 30 يونيو/ حزيران لمراجعة الإجراءات والضوابط المنظمة للملف، وذلك عقب مناقشات شارك فيها نحو 59 نائباً من مختلف الاتجاهات الحزبية، وكانت لجنة الطاقة والبيئة عقدت اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة ملف العدادات الكودية، وانتهت إلى ضرورة إعادة دراسة الملف في ضوء ما رصده النواب من ملاحظات ومخالفات، مع استمرار المناقشات لحين الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المعنية بشأن آليات التطبيق، وفق وسائل إعلام محلية، وسبق أن دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة بشأن العدادات الكودية، مؤكداً أن هذه العدادات جرى تركيبها في الأصل بالعقارات المخالفة والمناطق العشوائية كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع القانونية، وقال إن الإجراء القانوني في الأصل يتمثل في إزالة العقار المخالف وعدم توصيل المرافق إليه، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وأتاحت تركيب العدادات الكودية بالتزامن مع فتح باب التصالح في مخالفات البناء و تقنين الأوضاع ، وأضاف أن العدادات الكودية جاءت لمعالجة أوضاع قائمة ارتبط بعضها بتوصيلات كهربائية غير قانونية وسرقات للتيار، مشيراً إلى أن المشترك يستفيد من الدعم والامتيازات الممنوحة للمواطنين الحاصلين على عدادات قانونية بمجرد الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح، كما دعا المواطنين إلى الإسراع في استكمال تلك الإجراءات، مؤكداً أن إنهاء الأوضاع القانونية للعقارات يمثل الطريق الأسرع للاستفادة من المزايا المطبقة على المشتركين النظاميين، وتعود الأزمة الحالية إلى التداخل بين ملف العدادات الكودية وقانون التصالح في مخالفات البناء، فالعدادات الكودية هي عدادات كهرباء مسبقة الدفع خصصت للوحدات والعقارات المخالفة أو غير الحاصلة على تراخيص بناء، بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وتحمل هذه العدادات أرقاماً كودية بدلاً من أسماء الملاك، كما أنها لا تمثل سنداً لإثبات الملكية أو بديلاً عن تراخيص البناء، ولا تمنح أي وضع قانوني للعقار، وخلال السنوات الماضية، سمحت الدولة بتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة كإجراء مؤقت لحين إنهاء إجراءات التصالح و تقنين الأوضاع ، وبمجرد استكمال تلك الإجراءات، يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك والاستفادة من نظام الشرائح والدعم المطبق على باقي المشتركين، وتركز الخلاف حالياً حول اتجاه الحكومة ل تطبيق سعر موحد للكهرباء على أصحاب العدادات الكودية بدلاً من نظام الشرائح المعمول به للعدادات القانونية، ويرى النواب أن هذا التوجه يخل بمبدأ العدالة، إذ يساوي بين المواطنين الذين التزموا بتركيب العدادات الكودية وسداد الرسوم المطلوبة وبين المخالفين أو المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، إن سبب رفض عدد كبير من النواب ل تطبيق سعر موحد للكهرباء على أصحاب العدادات الكودية بالمباني المخالفة يعود إلى غياب العدالة الاجتماعية، معتبراً أن القرار "يثير شبهة عدم الدستورية لأنه يطبق عملياً بأثر رجعي على أوضاع مستقرة منذ سنوات".

تصاعد الجدل داخل مجلس النواب المصري بشأن قرار حكومي يستهدف تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية في العقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وسط اعتراضات برلمانية اعتبرت أن القرار قد يفرض أعباء مالية إضافية على ملايين المواطنين الذين لا تزال طلبات التصالح الخاصة بهم قيد الفحص، ومطالبات بإعادة النظر في آليات محاسبة هذه الفئة قبل بدء التطبيق ودفعت الانتقادات المتزايدة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى إبقاء الملف مفتوحاً، لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لإعادة دراسة القضية بشكل شامل، وكانت اللجنة أوصت باستدعاء المسؤولين الأربعة قبل 30 يونيو/ حزيران لمراجعة الإجراءات والضوابط المنظمة للملف، وذلك عقب مناقشات شارك فيها نحو 59 نائباً من مختلف الاتجاهات الحزبية، وكانت لجنة الطاقة والبيئة عقدت اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة ملف العدادات الكودية، وانتهت إلى ضرورة إعادة دراسة الملف في ضوء ما رصده النواب من ملاحظات ومخالفات، مع استمرار المناقشات لحين الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المعنية بشأن آليات التطبيق، وفق وسائل إعلام محلية، وسبق أن دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة بشأن العدادات الكودية، مؤكداً أن هذه العدادات جرى تركيبها في الأصل بالعقارات المخالفة والمناطق العشوائية كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع القانونية، وقال إن الإجراء القانوني في الأصل يتمثل في إزالة العقار المخالف وعدم توصيل المرافق إليه، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وأتاحت تركيب العدادات الكودية بالتزامن مع فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وأضاف أن العدادات الكودية جاءت لمعالجة أوضاع قائمة ارتبط بعضها بتوصيلات كهربائية غير قانونية وسرقات للتيار، مشيراً إلى أن المشترك يستفيد من الدعم والامتيازات الممنوحة للمواطنين الحاصلين على عدادات قانونية بمجرد الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح، كما دعا المواطنين إلى الإسراع في استكمال تلك الإجراءات، مؤكداً أن إنهاء الأوضاع القانونية للعقارات يمثل الطريق الأسرع للاستفادة من المزايا المطبقة على المشتركين النظاميين، وتعود الأزمة الحالية إلى التداخل بين ملف العدادات الكودية وقانون التصالح في مخالفات البناء، فالعدادات الكودية هي عدادات كهرباء مسبقة الدفع خصصت للوحدات والعقارات المخالفة أو غير الحاصلة على تراخيص بناء، بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وتحمل هذه العدادات أرقاماً كودية بدلاً من أسماء الملاك، كما أنها لا تمثل سنداً لإثبات الملكية أو بديلاً عن تراخيص البناء، ولا تمنح أي وضع قانوني للعقار، وخلال السنوات الماضية، سمحت الدولة بتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة كإجراء مؤقت لحين إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وبمجرد استكمال تلك الإجراءات، يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك والاستفادة من نظام الشرائح والدعم المطبق على باقي المشتركين، وتركز الخلاف حالياً حول اتجاه الحكومة لتطبيق سعر موحد للكهرباء على أصحاب العدادات الكودية بدلاً من نظام الشرائح المعمول به للعدادات القانونية، ويرى النواب أن هذا التوجه يخل بمبدأ العدالة، إذ يساوي بين المواطنين الذين التزموا بتركيب العدادات الكودية وسداد الرسوم المطلوبة وبين المخالفين أو المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، إن سبب رفض عدد كبير من النواب لتطبيق سعر موحد للكهرباء على أصحاب العدادات الكودية بالمباني المخالفة يعود إلى غياب العدالة الاجتماعية، معتبراً أن القرار "يثير شبهة عدم الدستورية لأنه يطبق عملياً بأثر رجعي على أوضاع مستقرة منذ سنوات"





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