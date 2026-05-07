مجلس الشورى يقرر حزمة من التوصيات لتعزيز الكفاءة الرقمية والمالية والاستدامة المائية

أصدر مجلس الشورى مجموعة من القرارات الهامة التي تشمل دمج المنصات الرقمية الحكومية، وترشيد استخدام المياه في المنازل، وربط تمويل القطاع غير الربحي بالأثر المحقق، وتملك المقرات الحكومية لتقليل النفقات الاستئجارية.

شهدت الجلسة الثلاثون من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة ل مجلس الشورى السعودي، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، مناقشات مستفيضة وقرارات استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الخدمية والتنظيمية في المملكة.

وفي مقدمة هذه المداولات، ركز المجلس بشكل مكثف على ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث وجه المجلس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، المعروفة بسدايا، بضرورة العمل على تقليص عدد المنصات الرقمية الحكومية ودمج تلك التي يمكن توحيدها في منصات شاملة. تأتي هذه التوصية انطلاقاً من ملاحظة المجلس لتزايد عدد المنصات بشكل قد يؤدي إلى إحداث حالة من الالتباس والتشتيت لدى المستفيدين من الخدمات الحكومية، مما يتسبب في ارتباك في رحلة المستخدم الرقمية.

ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل طالب سدايا بتطوير بناء مؤشر وطني دقيق لقياس مدى مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لضمان وجود قياسات كمية تعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي لهذه التقنيات، مع اقتراح إطلاق مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى حوكمة ومعالجة الفجوات الموجودة في جودة البيانات وضمان تكاملها وانسيابها بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وموحدة. وفي سياق متصل بالاستدامة البيئية وترشيد الموارد، أصدر مجلس الشورى قراراً يحث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه على التنسيق الوثيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية توفير مياه غير مخصصة للشرب لاستخدامها في ري الحدائق والأشجار المنزلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على موارد المياه العذبة والمحلاة، وتعزيز ثقافة استدامة المياه في القطاع السكني بما يتوافق مع التوجهات الوطنية للمملكة في الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة. وبالانتقال إلى ملفات الكفاءة التشغيلية، ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية إسناد للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب المجلس المركز بوضع آلية لإعداد تصنيف سنوي لمزودي الخدمة الأعلى أداءً، على أن يستند هذا التصنيف إلى مؤشرات موضوعية ومعايير معلنة وشفافة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافسية بين مزودي الخدمة لرفع كفاءة أعمال التصفية والإسناد.

كما تطرقت الجلسة إلى مراجعة أداء مركز الإقامة المميزة، حيث شدد المجلس على أهمية ربط كافة المنجزات التي يحققها المركز بمؤشرات أداء اقتصادية قابلة للقياس الفعلي، مع ضرورة إجراء مراجعات دورية تضمن تحول استراتيجية المركز من التركيز على الكم في جذب المستثمرين والمقيمين إلى تعظيم الجودة وتحقيق الأثر المستدام في الاقتصاد الوطني. وفيما يخص القطاع الثالث، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وطالب بتبني إطار وطني يربط تقديم الدعم المالي والتمويل بمستوى الأثر الفعلي والنتائج الملموسة المحققة على أرض الواقع، لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر نفعاً وتأثيراً في المجتمع.

واختتم المجلس مداولاته بمناقشة تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث وجهها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لاستنفاد كافة الخيارات المتاحة لتملك المقرات الحكومية بدلاً من استئجارها، بهدف خفض المحفظة الاستئجارية للدولة وتقليل الإنفاق التشغيلي، مع إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأصول والأراضي غير المستغلة، والعمل على تطوير إطار وطني موحد وشامل لإدارة واستثمار الأصول الحكومية بما يحقق أقصى فائدة اقتصادية ممكنة من موارد الدولة العقارية، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة المالية والكفاءة الإدارية في كافة مفاصل الدولة





