مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف الحرب على إيران وسط تصاعد التوتر

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في الصراع مع إيران، في خطوة تعكس الدعم الجمهوري لسياسة ترامب المتشددة. يأتي هذا الرفض في ظل تمديد الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، مع استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والحصار البحري.

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ، في قرار يعكس انقسامًا حادًا حول السياسة الخارجية تجاه إيران ، مشروع قرار يهدف إلى إنهاء أي مشاركة عسكرية أمريكية غير مصرح بها في الصراع مع الجمهورية الإسلامية.

وقد جاء هذا الرفض مدفوعًا بدعم واسع النطاق من الجمهوريين لنهج الرئيس دونالد ترامب المتشدد، والذي يرى فيه ضرورة لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. هذا التصويت يمثل المرة الخامسة هذا العام التي يناقش فيها مجلس الشيوخ سلطة الرئيس في شن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، وهو ما يعتبره الديمقراطيون انتهاكًا للدستور وتقويضًا لدور الهيئة التشريعية في تحديد مسار الحرب والسلم.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عبر عن قلقه العميق من استمرار ترامب في تأخير إنهاء التدخل الأمريكي، محذرًا من أن كل يوم يمر يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الخروج من هذا المأزق أكثر صعوبة. في المقابل، أكد زعيم الأغلبية الجمهورية، جون ثون، أن غالبية أعضاء حزبه يرون أن الرئيس يتخذ الإجراءات الصحيحة لحماية المصالح الأمريكية والأمن العالمي من التهديد النووي الإيراني. التصعيد والتهدئة المتناوبة التي تشهدها العلاقة بين واشنطن وطهران تواصل إثارة التوتر في المنطقة.

فبعد إعلان الرئيس ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة بدت في البداية بمثابة محاولة لتهدئة الأوضاع، عاد ليؤكد على استعداده لاستئناف الهجمات إذا لم تستجب إيران لشروطه للاتفاق. هذا التردد يعكس حالة من عدم اليقين تحيط بالمفاوضات المحتملة، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية كلا الطرفين في إيجاد حل سلمي للأزمة.

تقارير إخبارية حديثة، نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية، تشير إلى عودة أكثر من 30 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الموانئ الإيرانية، على الرغم من الحصار البحري الأمريكي المفروض على البلاد. هذه الخطوة قد تفسر على أنها تحدٍ مباشر للسياسة الأمريكية، أو ربما استعدادًا لمواجهة أي تصعيد محتمل. البيت الأبيض، من جهته، يصر على أن الرئيس ترامب يحتفظ بخيارات متعددة للتعامل مع إيران، وأن الولايات المتحدة تنتظر ردًا ملموسًا من طهران على مطالبها بشأن اتفاق محتمل.

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أعربت عن خيبة أمل واشنطن من عدم رؤية إجراءات فعلية من الشركاء الأوروبيين لدعم الحصار البحري في مضيق هرمز، واكتفائهم بالخطابات والشعارات. وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران ترحب بالحوار والاتفاق، لكنه شدد على أن العقبات الرئيسية أمام أي مفاوضات تكمن في 'نقض الوعود والحصار والتهديدات' التي تمارسها الولايات المتحدة.

تمديد الرئيس ترامب للهدنة لأسبوعين يأتي بالتزامن مع فشل جهود إقناع إيران بالمشاركة في مفاوضات إسلام آباد، في حين تصر واشنطن على استمرار حصارها لمضيق هرمز. مجلس النواب الأمريكي أيد الحملة العسكرية التي شنها الرئيس ترامب ضد إيران، وعرقل بفارق ضئيل قرارًا ديمقراطيًا يهدف إلى وقف الحرب حتى يأذن الكونغرس بذلك. هذا التأييد يعكس استمرار الانقسام الحزبي حول هذه القضية، ويؤكد على صعوبة التوصل إلى توافق سياسي حول كيفية التعامل مع إيران.

الموقف الحالي يمثل حالة من التوتر الشديد، مع احتمال نشوب صراع مسلح في أي لحظة. المجتمع الدولي يراقب الوضع بقلق بالغ، ويحث كلا الطرفين على التحلي بالمسؤولية والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تجنب كارثة إنسانية واقتصادية في المنطقة





