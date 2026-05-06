مجلس الوزراء السعودي يوافق على لائحة تنفيذية لنظام جمع التبرعات ويعلن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة اليوم اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، وتعهد بتحمل الدولة رسوم تأشيرات العمالة المنزلية لدعم ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات دولية وتعزيز التعاون الإقليمي.

في جلسته التي عقدها في جدة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية ل نظام جمع التبرعات ، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الخيري وتعزيز حوكمته وضمان كفاءته وشفافيته.

كما أقر المجلس تحمّل الدولة الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة، إضافة إلى إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية المعتمدة، وذلك لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين، بما يبرز توجه السعودية لتعزيز جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما استعرض المجلس النمو الملحوظ في المحتوى المحلي والتوسع في سلاسل الإمداد الوطنية، مؤكدا دعم القدرات التنافسية لسلاسل الإمداد الوطنية.

شملت قرارات المجلس الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور، إضافة إلى توقيع عدة مذكرات واتفاقيات أبرزها: مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز التعاون في تنمية القطاع الزراعي، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووكالة اعتماد الحلال في تركيا. كما وافق المجلس على اتفاقية مع الهند للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، إضافة إلى اتفاقية مع تونس للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وفي سياق آخر، اطلع المجلس على فحوى الاتصال الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تضمن إدانة الاعتداءات التي استهدفت الإمارات، والتأكيد على وقوف السعودية إلى جانب الإمارات في حماية أمنها واستقرارها. كما ناقش المجلس التطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد المجلس على استمرار جهود المملكة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الجلسة مناقشة عدة مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المملكة، بما يتماشى مع رؤيتها 2030





