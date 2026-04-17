مجلس الأمن الروسي يكثف لقاءاته الدبلوماسية استعداداً للمنتدى الدولي للأمن

عقد مجلس الأمن الروسي سلسلة من اللقاءات مع سفراء من الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية لبحث الوضع في الخليج والتحضير للمنتدى الدولي للأمن لعام 2026، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين دول الجنوب والشرق لمواجهة التحديات العالمية.

أفاد مجلس الأمن الروسي بتكثيف مشاوراته مع وفود دبلوماسية رفيعة المستوى تمثل دولاً من مناطق متنوعة تشمل الشرق الأوسط، ودول آسيا والمحيط الهادئ، والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية. تركزت هذه المباحثات بشكل أساسي على المستجدات والتطورات الراهنة في منطقة الخليج، مع التأكيد على أن تداعيات الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تحمل في طياتها عواقب وخيمة لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة الأمن العالمي بأسره.

وقد برزت بوادر هذا التأثير بشكل ملموس من خلال ما شهده أمن الطاقة والأمن الغذائي على الصعيد الدولي من اضطرابات وتحديات متزايدة. وتجدر الإشارة إلى أن الأجندة الرئيسية لهذه اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف اتخذت منحى تنظيمياً استعداداً لاستضافة المنتدى الدولي للأمن، الذي يعد أحد أكبر الفعاليات العالمية المخصصة لمناقشة قضايا الأمن. ويستقطب هذا المنتدى عادةً أكثر من 120 وفداً رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة فاعلة من ممثلي المنظمات الدولية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الخبراء والمحللين المتخصصين في الشأن الأمني. وقد أعربت الأطراف المشاركة في هذه المشاورات عن تفاؤلها الكبير وثقتها الراسخة في أن المنتدى الدولي للأمن المزمع عقده في عام 2026 سيمثل منصة مثالية لتعزيز أواصر التماسك والتنسيق بين دول الجنوب والشرق العالمي. الهدف الأسمى من هذا التلاقي هو العمل يداً بيد للبحث عن حلول مستدامة ومتكاملة للتحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي. كما تم التأكيد على أن هذا المنتدى سيقدم للدول التي تمثل الأغلبية العالمية فرصة استثنائية لخوض حوار شفاف وصريح، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو تحيزات، وذلك بهدف معالجة هذه المهام المشتركة بكفاءة وفعالية. ومن المقرر أن يشهد عام 2026، وتحديداً في الفترة ما بين السادس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو، انعقاد المنتدى الدولي للأمن في منطقة موسكو. سيجمع هذا الحدث البارز نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء المعمورة، وذلك لمناقشة سبل وأساليب تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير باستمرار. وقد وصف المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي هذه الفعالية بأنها "الأكبر دولياً في هذا المجال"، حيث وجهت الدعوات إلى أكثر من 180 وفداً من دول أجنبية ومنظمات دولية مرموقة. يأتي تنظيم هذه اللقاءات والتحضيرات المكثفة للمنتدى في إطار الجهود الدبلوماسية الروسية الهادفة إلى تعميق الحوار والتواصل مع دول العالم حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. تتزايد أهمية هذه المبادرات في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية والدولية، وما لذلك من تأثير متزايد على استقرار منظومة الأمن العالمي. وعلى صعيد متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، خلال اجتماعه بالسفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، على الدعم الروسي المبدئي لوقف إطلاق النار في النزاعات الدائرة بالشرق الأوسط. كما أتيحت للوفود الأجنبية المشاركة في منتدى الأمن في موسكو فرصة الاطلاع على نماذج من المنتجات العسكرية الروسية، حيث تفقد المشاركون عروضاً لأسلحة حديثة





