مجلس الأمن يدين هجوما على مولد كهرباء تابع لمحطة براكة النووية في الإمارات ويطالب بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية

أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً يدين الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، ووصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلامة النووية، كما طالب بوقف فوري للهجمات على المنشآت السلمية.

أدان أعضاء مجلس الأمن ال دولي الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة منشأة توليد الكهرباء خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ب الإمارات العربية المتحدة، واعتبروه انتهاكاً صارخاً للقانون ال دولي وتهديداً خطيراً للمدنيين والبنية التحتية والبيئة. вырази البيان الصادر ليل الاثنين/الثلاثاء عن المجلس تعبير الأعضاء عن قلقه العميق إزاء التصعيد الخطير، ومطالبة بالإيقاف الفوري والدائم لجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الإمارات ، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية.

وأشار البيان أيضاً إلى أن أعضاء المجلس أحاطوا علماً ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أكد أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية "غير مقبول"، مجددين التذكير بقرارات مجلس الأمن وقرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة بحماية المنشآت النووية السلمية. وشدد البيان على ضرورة التزام الدول بأعلى معايير السلامة والأمن النوويين، والامتناع عن أي أعمال تعرضهما للخطر، مؤكدين أن محطة براكة صُممت وتدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات وبما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد المجلس دعمه الكامل للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً التزامه بوحدة أراضي الإمارات وسيادتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة





