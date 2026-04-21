مجلس الأمن يدين مقتل جندي فرنسي من اليونيفيل وسط توتر ميداني جنوبي لبنان

مجلس الأمن يدين مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وسط تبادل للاتهامات بين فرنسا وحزب الله حول المسؤولية عن الهجوم وتهديدات بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا شديد اللهجة أدان فيه بأقسى العبارات الهجوم المسلح الغادر الذي استهدف دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى مقتل الرقيب أول الفرنسي فلوريان مونتوريو وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح وصفت بالخطيرة. وقد شدد أعضاء المجلس الخمسة عشر في بيانهم الرسمي على أن القوات الدولية التي تحمل القبعات الزرقاء يجب أن تظل بعيدة تماما عن دائرة الاستهداف العسكري، معتبرين أن الاعتداء عليها يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية السائدة.

وتقدم أعضاء المجلس بخالص المواساة والتعازي إلى أسرة الجندي الضحية وإلى الشعب والحكومة الفرنسية في هذا المصاب الأليم، مؤكدين دعمهم المستمر لعمليات حفظ السلام في جنوب لبنان. وعلى الرغم من وضوح الحادث وتداعياته الخطيرة، فقد اتسم بيان مجلس الأمن بنوع من الحذر الدبلوماسي حيث خلا من أي إشارة صريحة أو مباشرة إلى جهة معينة، وذلك على الرغم من ورود تقارير استخباراتية أولية وشهادات حية من موقع الحادث في بلدة الغندورية تشير إلى وجود صلة لعناصر محسوبة على حزب الله في تنفيذ الكمين. وفي المقابل، كان الموقف الفرنسي أكثر صرامة ووضوحا، حيث اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريحات رسمية حزب الله بالمسؤولية المباشرة عن الحادث، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تدل بوضوح على تورط الحزب في الهجوم الذي استهدف وحدة هندسية متخصصة كانت تعمل في مهمة إنسانية لتطهير الألغام وتأمين الطرق لضمان وصول المساعدات الضرورية للمدنيين. من جانبه، سارع حزب الله إلى نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع عبر بيان رسمي، مؤكدا عدم وجود أي صلة له بالحادث المأساوي. يأتي هذا التصعيد الميداني الخطير في لحظة تاريخية بالغة الحساسية، حيث يهدد بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه قبل أيام قليلة فقط، مما يثير مخاوف عارمة لدى المجتمع الدولي من احتمالية انهيار التهدئة وانزلاق المنطقة مجددا نحو مواجهة عسكرية شاملة لا تحمد عقباها. وقد جرت في مطار بيروت الدولي يوم الأحد مراسم وداع رسمية للرقيب الفرنسي القتيل قبل نقل جثمانه إلى بلاده، في حضور ممثلين عن القوات الدولية والجيش اللبناني. وبينما تواصل الجهات الدولية مراقبة الوضع عن كثب، أعلن الجيش الإسرائيلي أن معطياته الاستخباراتية تؤكد تورط حزب الله في خرق وقف إطلاق النار من خلال استهداف قوات حفظ السلام، مما يعقد المشهد السياسي والأمني ويضع التوازنات الهشة في جنوب لبنان أمام اختبار حقيقي لاحتمالات التهدئة أو العودة إلى مربع الحرب مجددا





