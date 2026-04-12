مجزرة كتم: قصف بطائرة مسيّرة يحول حفل زفاف إلى مأساة دامية

مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في قصف لطائرة مسيّرة استهدف تجمعاً مدنياً في مدينة كتم غربي السودان. الحادث المأساوي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتسبب في أزمة إنسانية في المنطقة.

12 أبريل 2026 - 11:13 | آخر تحديث 12 أبريل 2026 - 11:13\تحول تجمع مدني في مدينة كتم غربي السودان ، كان من المفترض أن يكون احتفالاً بهيجاً بمناسبة زفاف، إلى مأساة إنسانية مروعة بعد استهدافه ب قصف جوي نفذته طائرة مسيّرة. الحادث المأساوي الذي وقع في حي السلامة السكني بالقرب من مدرسة الأم للبنات، أسفر عن سقوط عشرات ال قتلى وال جرحى ، معظمهم من المدنيين العزل، بمن فيهم نساء وأطفال أبرياء كانوا يشاركون في الاحتفال.

شهود العيان أكدوا أن الهجوم وقع في مساء 8 أبريل، وحول المكان في لحظات إلى ساحة دمار واسعة النطاق، وسط حالة من الذعر والصدمة التي خيمت على المنطقة بأكملها. العمليات الإغاثية والإسعافية تعثرت بسبب استمرار تحليق الطائرات المسيّرة والقصف في الساعات المتأخرة من الليل، مما زاد من معاناة المصابين وصعّب من مهمة إنقاذ الأرواح.\غرفة طوارئ محلية في كتم أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا، مشيرة إلى مقتل 58 مدنياً، من بينهم 17 طفلاً بريئاً. هذا العدد المرتفع يعكس حجم الفاجعة التي حلت بالمدينة، ويثير تساؤلات حول طبيعة الهجوم وأهدافه. السكان المحليون عبروا عن صدمتهم وحزنهم العميقين، وأكدوا أنهم قاموا بدفن 37 جثة من الضحايا حتى مساء الجمعة، في حين لا يزال عدد من الجثث متفحماً أو يحمل آثار حروق بالغة، مما يدل على شدة القصف وتأثيره المدمر على الضحايا. البحث عن المفقودين لا يزال مستمراً، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، الأمر الذي يزيد من القلق والخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.\المصادر الطبية أفادت بأن نحو 50 مصاباً آخرين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، وأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. نقص الإمدادات الطبية وتأخر وصول المساعدات الإنسانية زاد من تفاقم الوضع، في ظل استمرار حالة الطوارئ في المدينة. النداءات المتكررة من قبل منظمات الإغاثة والمجتمع المدني تطالب بوقف العنف وحماية المدنيين، وتوفير الدعم اللازم للمتضررين من هذه المأساة. المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية والضغط على أطراف النزاع لوقف الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والتحقيق في ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

