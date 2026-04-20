مجزرة لويزيانا: أب يقتل 8 أطفال وينهي حياته في مأساة هزت الولايات المتحدة

جريمة مروعة في ولاية لويزيانا الأمريكية حيث أقدم أب على قتل ثمانية أطفال بعد خلافات أسرية، قبل أن تلاحقه الشرطة وتقتله في تبادل لإطلاق النار، وسط تساؤلات حول الخلفية النفسية والجنائية للجاني.

في واقعة مأساوية هزت الرأي العام الأمريكي، شهدت ولاية لويزيانا جريمة قتل جماعي مروعة ارتكبها المدعو شامار إلكينز البالغ من العمر 31 عاماً، حيث بدأ المتهم هجومه المسلح في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أحد أحياء جنوب مركز المدينة.

ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة المحلية، فقد استهدف إلكينز في البداية امرأة داخل أحد المنازل، قبل أن ينتقل إلى منزل ثانٍ ليرتكب مجزرة بحق ثمانية أطفال تراوحت أعمارهم بين عام واحد واثني عشر عاماً، حيث تم العثور على سبعة منهم داخل المنزل، بينما وُجدت جثة الطفل الثامن فوق سطح المبنى، مما يشير إلى محاولته اليائسة للفرار من بطش والده قبل أن يلقى حتفه. وكشفت أقوال شهود العيان وأقارب الضحايا أن الدافع وراء هذه الجريمة الشنيعة يرتبط بخلافات أسرية معقدة، حيث كان إلكينز يمر بمرحلة انفصال عن زوجته التي أُصيبت بجروح خطيرة، إلى جانب امرأة أخرى كانت تقطن بالجوار ولديها منه أطفال أيضاً. وأكدت المصادر أن الجاني كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل، مما يرجح أن حالة التوتر القانوني والشخصي دفعت به إلى هذا الجنون الإجرامي. وبعد ارتكاب المجزرة، فر المتهم عبر سرقة سيارة تحت تهديد السلاح، إلا أن قوات الشرطة لاحقته في مدينة مجاورة واشتبكت معه، مما أسفر عن مقتله في تبادل لإطلاق النار، ليضع بذلك حداً لرحلة إجرامية دموية تركت خلفها عائلات مفجوعة ومجتمعاً مروعاً. وتشير المعلومات الواردة من السلطات وسجلات الشرطة إلى أن إلكينز لم يكن بعيداً عن دائرة العنف؛ فقد خدم سابقاً في الجيش الأمريكي قبل تسريحه في عام 2016، كما كان له سجل جنائي سابق حيث أُلقي القبض عليه في عام 2019 لاستخدامه غير القانوني للسلاح بالقرب من مدرسة ثانوية، وهو ما أدى إلى إدانته سابقاً. كما كشفت منشورات الجاني على فيسبوك عن معاناته النفسية العميقة، حيث كتب قبل أيام من الحادثة نداءات استغاثة حول صراعه مع الاكتئاب والقلق ونوبات الغضب. وبينما خيم الحزن على البلاد، توالت التصريحات الرسمية من المسؤولين، حيث وصف حاكم الولاية جيف لاندري الحادث بالعمل المروع، بينما دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى التضامن مع أسر الضحايا، في وقت تعيد فيه هذه الواقعة فتح ملف العنف المسلح الذي بات يهدد السلم المجتمعي في الولايات المتحدة بشكل دوري ومتكرر، خاصة بعد أن أعادت هذه الحادثة للأذهان مآسي مماثلة شهدتها مدن أمريكية كبرى خلال السنوات الأخيرة





