مجرّ الكبش في منى: من ساحة الفداء إلى محور الحج الحديث

يستعرض النص تاريخ موقع "مجرّ الكبش" في منى، بدءًا من قصة الفداء التي ارتبطت به، مرورًا بدور الأحوش التقليدية في حياة الحجاج، وصولًا إلى التحولات الحديثة التي أدخلت نفق الملك فهد والبنية التحتية المتطورة، مع الحفاظ على رمزيته الروحية.

في مشعر منى، حيث يلتقي مئات الآلاف من الحج اج هذا الموسم، يظل " مجرّ الكبش " حياً بنبض التاريخ وتفاصيل الذكريات التي تعود إلى أزمنة سحيقة. تمتد هذه المنطقة من شرق جمرة العقبة الكبرى حتى سفح جبل ثبير، وهو الجبل الذي يحمل في وصيته قصة الفداء العظيم حينما أُذبح الكبش بديلاً لإسماعيل بناءً على أمر الله تعالى وطاعة إبراهيم عليه السلام.

وفقًا لرواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سُمِّي المكان بـ"مجرّ الكبش" لتجسيد لحظة إيمانٍ عميقة وتسلّمٍ كاملٍ للرسالة الإلهية. قبل أن تُشيَّد البنى التحتية الحديثة، كان المجاورون يقطنون المنازل التقليدية والأحوش التي تُؤجر للمشاهدين عبر المطوفين، فتتحول إلى محطات مؤقتة تعجّ بالحياة والأنشطة الاجتماعية؛ حيث يلتقي الحجاج من مختلف الدول والثقافات، وتُنسج فيها أواصر الأخوة وتُروى الحكايات عبر أجيالٍ متعاقبة.

هذه البيوت البسيطة كانت بمثابة القلب النابض للضيافة، حيث تجمع الزوار على طاولة واحدة لتبادل الأفكار وتكثيف الروابط الروحية، مستمدين القوة من قربهم من الجمرات والمسار إلى البيت الحرام. مع بداية ثمانينات القرن الماضي، دخلت المنطقة مرحلة تحول جذرية بفضل مشروع نفق الملك فهد وأشباهه من الأنفاق والطرق الواسعة التي أعادت رسم خريطة الحركة داخل المشاعر.

لم يكن هذا مجرد بناءٍ ماديٍ، بل كان إشارة إلى نهج جديد لتسهيل أداء المناسك، فصارت المسافة بين منى والعقبة أقصر، وتوفّرت مسارات أكثر سلاسة لحركة الملايين. استُبدلت الأحوش الصغيرة بخيام مجهزة حديثًا ومرافق خدمية متكاملة، ما سمح للزوار بأداء شعائرهم بيسرٍ وأمان، دون أن تُفقد المنطقة طابعها الروحي أو رمزية تاريخها العميقة.

اليوم، يظل "مجرّ الكبش" يلعب دورًا محوريًا في المشهد الحجّي، حيث تتقاطع فيه الأصالة مع الحداثة، وتستمر القصة التي بدأت على سفح جبل ثبير في إلهام الأجيال المتلوّثة بالمحبة والخضوع لتوجيهات الله. بالقرب من "مجرّ الكبش" تبرز جمرة العقبة الكبرى، التي تحتل مكانة خاصة في الذاكرة الدينية بوصفها نقطة الانطلاق لطقوس الرمي في عيد الأضحى، وذلك تذكيرًا بضرورة الثبات على الطاعة ومقاومة الشكوك.

يجاور هذه الساحة مسجد البيعة، الذي شهد لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنصار في بيعة العقبة، وقد خضع للترميم ضمن مبادرات سمو الأمير محمد بن سلمان للعناية بالمساجد التاريخية. هكذا يلتقي الماضي بالحاضر في مشهدٍ يتجدد كل عام، حيث تُعيد الحجاج صدى قصة الفداء، وتستمر الخدمات الحديثة في دعمهم، معزِّزةً روح الإيمان والطاعة التي لا تزول بمرور الزمن





