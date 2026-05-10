مجتبى خامنئي يعزز قبضة القيادة العسكرية في إيران وسط تقارير استخباراتية أمريكية حول دوره الاستراتيجي

تفاصيل اللقاءات الأخيرة للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي مع القيادات العسكرية والرئيس الإيراني، والتركيز على الجاهزية القتالية لمواجهة التهديدات الخارجية، مع تسليط الضوء على دوره في صياغة استراتيجيات الحرب والمفاوضات مع واشنطن.

شهدت الساحة السياسية والعسكرية في الجمهورية الإسلامية ال إيران ية تحركات لافتة تعكس رغبة القيادة الجديدة في تثبيت أركان سلطتها وتوجيه دفة الأمن القومي في مرحلة انتقالية حرجة.

فقد كشفت التقارير الرسمية عن عقد المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، لقاءً هاماً مع اللواء علي عبداللهي، الذي يتولى قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري، وهو أحد أهم الأجهزة التنسيقية للقوات المسلحة الإيرانية. وخلال هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة، اطلع خامنئي على تقارير مفصلة تتعلق بجاهزية القوات المسلحة وقدرتها على الصمود والتصدي لأي تهديدات خارجية.

وقد أكد اللواء عبداللهي في تصريحاته أن القوات الإيرانية تمر بحالة من التأهب القصوى، مشيراً إلى امتلاك البلاد لكافة المعدات والأسلحة المتطورة واللازمة لمواجهة أي أعمال عدائية قد تصدر عن الجانب الأمريكي أو القوى الصهيونية. وشدد عبداللهي على أن أي خطأ استراتيجي أو عدوان مباشر سيواجه برد سريع وقوي وحاسم، مما يعكس حالة الاستنفار التي تعيشها طهران في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة والضغوط الدولية المتزايدة.

وفي سياق متصل، يحيط الغموض والسرية تحركات مجتبى خامنئي منذ توليه منصبه في شهر مارس الماضي، وذلك في أعقاب الفراغ القيادي الذي تركه رحيل والده وسلفه آية الله علي خامنئي نتيجة الغارات الأمريكية الإسرائيلية. وقد أثار غياب الصور والمقاطع المرئية للمرشد الجديد منذ تنصيبه موجة من التكهنات الدولية والمحلية حول وضعه الصحي ومكان تواجده الدقيق، وهو ما جعل من ظهور أخباره عبر وكالة فارس شبه الرسمية بمثابة رسائل سياسية موجهة للداخل والخارج.

ومع ذلك، جاء إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن عقد اجتماع مطول استمر لساعتين ونصف مع خامنئي ليضع حداً جزئياً لهذه التكهنات، حيث كان هذا الاجتماع هو الأول الذي يتم الإعلان عنه رسمياً بين مسؤول رفيع المستوى والمرشد الأعلى الجديد، مما يشير إلى وجود تنسيق مباشر بين السلطة التنفيذية والقيادة العليا للدولة لضمان استقرار النظام في مواجهة التحديات الراهنة وتوحيد الرؤى حول كيفية إدارة الأزمات المتلاحقة. من جانب آخر، تترقب الدوائر الاستخباراتية العالمية بدقة تحركات القيادة الإيرانية الجديدة، حيث أشارت تقارير استخباراتية أمريكية إلى أن مجتبى خامنئي بات يلعب دوراً محورياً وفاعلاً في صياغة استراتيجيات الحرب وإدارة الصراعات بالتعاون مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وتوضح هذه التقارير أن هناك حالة من الانقسام داخل النظام الإيراني حول آليات إدارة المرحلة المقبلة، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن مجتبى خامنئي هو من يوجه حالياً كيفية إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الحرب أو تقلل من حدة التصادم. إن هذا الدور المزدوج الذي يجمع بين التلويح بالقوة العسكرية من جهة، وإدارة الملفات الدبلوماسية المعقدة من جهة أخرى، يضع المرشد الجديد أمام اختبار حقيقي لقيادته في ظل بيئة إقليمية مشتعلة وتنافس دولي محموم على النفوذ في الشرق الأوسط، مما يجعل من تحركاته القادمة مؤشراً أساسياً لمستقبل العلاقات الإيرانية الدولية ومسار الاستقرار في المنطقة بأسرها





