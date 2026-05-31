متوقع استمرار التقلبات الجوية اليوم الاثنين بهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على عشر مناطق أخرى. كما تسجل الأحساء والخرج أعلى درجات الحرارة بواقع 45 درجة، مع أجواء حارة بالمشاعر المقدسة ورياح نشطة على البحر الأحمر والخليج... متوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، خلال يوم الاثنين. الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستستمر في التأثير على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة. الأجواء ستبقى حارة إلى شديدة الحرارة في عدد من المناطق، مع توقع تسجيل الأحساء والخرج أعلى درجات الحرارة المتوقعة بواقع 45 درجة مئوية، تليها الرياض والمجمعة ووادي الدواسر وشرورة وصحراء الدهناء والصمان وروضة التنهات عند 44 درجة مئوية. مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف والسودة ستشهد فرصًا لأمطار رعدية وسحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة. كما تسود العوالق الترابية والأتربة المثارة أجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل والحدود الشمالية. في المشاعر المقدسة، توقعت التقارير أجواءً صحوة مع درجات حرارة عظمى تبلغ 43 درجة مئوية في عرفات ومزدلفة و42 درجة في منى، وسط رطوبة تصل إلى 50%. على البحر الأحمر، ستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين نصف متر ومترين. كما يشهد الخليج العربي رياحًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وأمواجًا يبلغ ارتفاعها مترين.

