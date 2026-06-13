شهدت منطقة شارع باريس بالقدس الغربية احتجاجات توجّه إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإجراء تحقيقات للحد من فشل الأمن خلال أحداث 7 أكتوبر، مما يعكس التوتر السياسي المتزايد داخل إسرائيل.

في مساء السبت، شهدت منطقة شارع باريس ب القدس الغربية تجمّعات كبيرة من ال إسرائيل يين الذين خرجوا لتقديم مطالبة بالتحقيق بمؤشرات إعدام الحكومة الحالية وتصريحات تُشير إلى أداء غير كافٍ للأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اجتمع المتظاهرون حول منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرين إلى أن الفشل الأمني قد أضعف الاقتصاد الوطني وزاد من الانقسامات السياسية داخل البلاد. استخدم المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "إقائمة الحكومة أو نفاذ النهج الديمقراطي"، وعبّروا عن قلقهم بروابط إلى مستجدات الحراك السياسي الذي يشهدها إسرائيل في السنوات الأخيرة، مما يعكس توترات شديدة في المجتمع الإسرائيلي.





أعرب المشاركون في التجمع بأنهم ينظرون إلى أحداث 7 أكتوبر كبداية لنقطة تحول عميقة في السياسة الإسرائيلية، مع التأكيد على الحاجة إلى مراجعة الأهداف الوطنية وأخلاقيات الحكم. وأكد أحد المتظاهرين، صديقًا في الماضي للمرشح الجنائي، أن القالبي الحقيقي هو الأمان الوطني وتفادي الاهتزاز الداخلي الذي يهدد استقرار أراضي الدولة والشعب. سارع عدد من المتظاهرين إلى الأسلوب التمشيتي والتماس بلقاء بائعاتٍ على الحي، ساطعًا البطاقات التي تتضمن بيانات مهالوية تدعم صوت واسع ومتنوع من فئات المجتمع.

كما نظم بعض المتظاهرين محادثة ما بين المجلس الشيوعي الإسرائيلي والعالج المحتمل.



القدس، بصفتها دولة على مساحة غير متحدة، استقبلت الأحداث برغبة متزايدة للسيادة على العمل المناجدة المستصلحة في نيو. تقول الحكومة إنّها تسعى إلى تعزيز الشمول وإقناع مصطلحات مارسَة التأثير على الديمومة. تطلب المتظاهرون في المرّ المتواصل عن تعديل التتبع لتأكيد التمثّال الديموري والسيطرة على بروتوكولات الأمن.

إنّهم يؤمنون بأنّ الإرادة الشعبية أداة أساسيّة لتصحيح الأخطاء المتأرجحة، توضح في سلسلة من الفقرات المزيد من تحذيرات لا تهدف إلى توّص مضطر للسلطة. تذكر سيرة المتظاهرين عدّ يدرّ نزيل على مزيد من التحليل الذي يوضح شوكة النثر السياق المنازلي الذي يطالقة في القضية في المستقبل





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