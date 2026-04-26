متحف القرآن الكريم بمكة يستعرض أول ترجمة ألمانية للقرآن الكريم تعود لعام 1623

يعرض متحف القرآن الكريم في مكة المكرمة نسخة نادرة من أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية، والتي طبعت في عام 1623م، في إطار جهود المتحف لتعزيز الفهم الصحيح لمضامين القرآن الكريم لدى غير الناطقين بالعربية وإبراز تاريخ الدراسات القرآنية في أوروبا.

يستضيف متحف القرآن الكريم في مكة المكرمة حاليًا قطعة تاريخية فريدة من نوعها، وهي نسخة نادرة من أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية ، والتي تعود إلى عام 1623 ميلاديًا، الموافق 1032 هجريًا.

هذه النسخة الثمينة، التي طُبعت في مدينة نورمبرغ الألمانية، ليست مجرد عمل لغوي وترجمي، بل هي شاهد حي على الاهتمام المبكر الذي أولته أوروبا للدراسات القرآنية، وجهودها الرامية إلى فهم الرسالة الإسلامية العظيمة. يعكس هذا الاهتمام العمق الثقافي والحضاري الذي شهدته القارة الأوروبية في تلك الحقبة، ورغبتها في التواصل مع الحضارات الأخرى، والاستفادة من كنوزها المعرفية.

إن عرض هذه النسخة النادرة في متحف القرآن الكريم يمثل إضافة نوعية للمتحف، ويعزز من مكانته كصرح ثقافي ومعرفي رائد، يساهم في نشر الوعي بأهمية القرآن الكريم، ودوره في بناء الحضارة الإنسانية. تعد هذه الترجمة الألمانية المبكرة بمثابة علامة فارقة في تاريخ ترجمة القرآن الكريم، حيث أنها فتحت الباب أمام غير الناطقين باللغة العربية لفهم معاني القرآن الكريم بشكل مباشر، دون الاعتماد على الوسائط أو التفسيرات الأخرى.

وقد ساهمت هذه الترجمة في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، ونشر الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، القائمة على السلام والتسامح والعدل. كما أنها أتاحت للباحثين والمستشرقين الأوروبيين دراسة القرآن الكريم بشكل أعمق، والوصول إلى فهم أكثر دقة لمضامينه. إن هذه النسخة النادرة ليست مجرد وثيقة تاريخية، بل هي رمز للتواصل الحضاري، والحوار بين الثقافات، والتعايش السلمي بين الشعوب.

يعرض المتحف هذه النسخة ضمن سياق تاريخي وثقافي شامل، يبرز الجهود المبذولة في حفظ وتوثيق التراث الإسلامي، ونشر معارفه في جميع أنحاء العالم. كما يحرص المتحف على استخدام أحدث التقنيات المتحفية لعرض هذه الكنوز التاريخية، وتقديمها للزوار بطريقة جذابة وشيقة، تثير فضولهم وتشجعهم على التعرف على المزيد عن القرآن الكريم والإسلام.

يأتي عرض هذه النسخة القيّمة من أول ترجمة ألمانية للقرآن الكريم في إطار رسالة متحف القرآن الكريم، التي تهدف إلى تقديم تجربة معرفية وثقافية غنية للزوار، وتعزيز الفهم الصحيح للإسلام. المتحف، الذي يقع في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، يضم مجموعة واسعة من المعروضات التي تسلط الضوء على تاريخ القرآن الكريم، وكتابته، وطباعته، وترجماته، بالإضافة إلى الجهود العلمية التي بذلها العلماء والمترجمون في خدمة القرآن الكريم ونشر معانيه.

وتندرج هذه النسخة النادرة ضمن محفوظات مكتبة الملك فهد الوطنية، التي تعتبر من أهم المؤسسات الثقافية في المملكة العربية السعودية، وتُعنى بحفظ التراث الوطني والعلمي، وإتاحته للباحثين والمهتمين. إن عرض هذه النسخة في متحف القرآن الكريم يعكس التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على التراث الإسلامي، ونشره في جميع أنحاء العالم، وتعزيز دورها كمركز ثقافي وإسلامي رائد. كما يساهم في تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز مكانتها كمهد الإسلام وقبلة المسلمين





