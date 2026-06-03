متابعة المحادثات بين إسرائيل ولبنان: الولايات المتحدة تعلن عن التقدم على المسارين السياسي والأمني

أعلنت الولايات المتحدة عن استمرار التقدم في المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، إن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني، متجاوزين إخفاقات العشرين سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية. وشهدت جلسة المحادثات الأولى نقاشا جديا حول بعض الأفكار، التي ستشكل مادة للبحث والنقاش في الجلسة التالية. وأشار المصدر إلى أن الوفد الإسرائيلي متمسك بمسالة حرية الحركة في حال رصد أي تهديدات تتعلق بحزب الله، في حين ركز وفد لبنان على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار، لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بذلك حتى الآن.

أعلنت الولايات المتحدة عن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، في منشور على منصة 'إكس' إن 'التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني، متجاوزين إخفاقات العشرين سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة اللبنانية.

وتابع: 'جلسة المحادثات الأولى اليوم شهدت نقاشا جديا وتم التداول ببعض الأفكار، الأطراف الثلاثة يطرحون أفكارا وطروحات ستشكل مادة للبحث والنقاش في جلسة غدا الأربعاء'. وأشار المصدر إلى أن 'الوفد الإسرائيلي متمسك بمسالة حرية الحركة في حال رصد أي تهديدات تتعلق بحزب الله، في حين ركز وفد لبنان على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بذلك حتى الآن'.

وأكمل: 'خلال الجلسة كرر الوفد اللبناني ثوابته المتعلقة بوقف تام لإطلاق النار وتثبيته وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وتعزيز دور الجيش اللبناني واستعادة الأسرى في إسرائيل وعودة السكان إلى مناطقهم وبلداتهم'. ومن الجانب الإسرائيلي، يشارك السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف





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