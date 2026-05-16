مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين: تحسين تجربة الزوار وتسهيل التنقل

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون ال مسجد الحرام وال مسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتيسير تنقلهم ووصولهم إلى وجهاتهم بكل سهولة ويُسر.

وتسهم الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد في الربط المباشر بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام والفنادق والمرافق المحيطة؛ بما يعزز تجربة الزائر، ويحد من التحديات المرتبطة بالتنقل، خاصة خلال أوقات الذروة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وتشمل عددًا من المزايا التقنية، من أبرزها تكثيف النشر الإعلامي عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل، مع التركيز على الزوار القادمين من خارج المملكة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة.

وتعمل الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد على تحسين تجربة المستخدم داخل الموقع عبر واجهات سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، بما يمكّن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والخدمات بكفاءة عالية. وتتضمن المبادرة مواقع الدروس العلمية وحلقات التحفيظ، إلى جانب مواقع مكاتب الإفتاء والإرشاد، بما يثري تجربة الزائر دينيًا ومعرفيًا، بالإضافة إلى تضمين معلومات الطقس، وحالات الإشغال للمصليات، ومناطق الطواف والسعي، ودورات المياه، بما يسهم في تنظيم الحركة وتوزيع الكثافات.

