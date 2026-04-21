تستعد إسلام آباد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاولة لخفض التصعيد الإقليمي، رغم التضارب في التصريحات والغموض الذي يحيط بموقف الطرف الإيراني من المشاركة.

شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في وتيرة التكهنات الدبلوماسية والسياسية المتعلقة ببدء جولة جديدة من ال مفاوضات الأمريكية ال إيران ية، حيث أفادت مصادر مطلعة من مسؤولين أمريكيين و باكستان يين بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يستعد للتوجه إلى العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد، وذلك في إطار جهود دولية مكثفة تهدف إلى خفض حدة التوترات الإقليمية.

وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن المشهد يكتنفه الكثير من الغموض نظراً لعدم صدور تأكيد رسمي من الجانب الإيراني حول مشاركته في هذه الجولة، وسط تضارب في الأنباء حول توقيت تحرك الوفد الأمريكي ومواعيد انطلاق المباحثات الفعلية. من جانبها، تتبنى طهران موقفا يتسم بالحذر والتشدد في آن واحد، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ترفض بشكل قاطع الدخول في أي مفاوضات تتم تحت وطأة التهديد أو الضغوط الخارجية. ومع ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن هناك دراسة جدية من قبل الجانب الإيراني لحضور هذه المحادثات، خاصة في ظل التحركات التي تقودها إسلام آباد لتقليل آثار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وتلعب باكستان في هذا السياق دور الوسيط الإقليمي الذي يسعى لإيجاد أرضية مشتركة، بينما تركز الأجندة المتوقعة للمباحثات على قضايا بالغة الحساسية، تشمل الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج ومستقبل النزاعات العسكرية المستمرة. وفي سياق متصل، تتفاعل الأزمات الجانبية مع هذا المسار الدبلوماسي المعقد، حيث أشار محللون استخباراتيون إلى وجود تقارير حول نوايا أمريكية قديمة لاستخدام خيارات متطرفة ضد طهران، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي. وبالتوازي مع هذه الأحداث، يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً داخلية تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، مما دفعه إلى الإعلان عن تفعيل قوانين الطوارئ من حقبة الحرب الباردة لتعزيز الإنتاج المحلي للوقود والكهرباء. ومع استمرار التوتر في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز، يبدو أن العالم يترقب بحذر مآلات هذه التحركات، خاصة في ظل تحذيرات من أن العجز عن تأمين إمدادات الوقود قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية عالمية وخيمة لا تقتصر فقط على تزويد الطائرات المدنية، بل تمتد لتشمل أمن الطاقة العالمي ككل





