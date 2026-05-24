مبادرات مجتمعية رائدة في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكين الشباب

تقرير مفصل حول تعاون مجموعة أباريل وسابتكو ألسا لدعم الحجاج بمستلزمات عملية، وجهود ستاربكس بالتعاون مع إنجاز السعودية وجمعية إنسان لتمكين الشابات عبر برنامج مكنّي.

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية النوعية التي تعكس التزام القطاع الخاص بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة الفعالة في تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمع.

في هذا السياق، أعلنت مجموعة أباريل، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الأزياء ونمط الحياة، عن تعاون استراتيجي مع شركة سابتكو ألسا للنقل، يهدف إلى تقديم دعم متكامل للحجاج خلال موسم الحج المبارك. ولم يقتصر هذا التعاون على الجوانب اللوجستية التقليدية، بل سعى إلى تحويل نقاط النقل الرئيسية في مختلف مدن المملكة إلى منصات تفاعلية حية تقدم خدمات دعم ملموسة لضيوف الرحمن.

وقد شملت هذه المبادرة إطلاق حملات ترويجية وتوعوية واسعة النطاق عبر حافلات سابتكو ألسا، والمحطات، والمنصات الرقمية، مما ساهم في تجسيد قيم الضيافة السعودية الأصيلة والرعاية والراحة، وروح التكاتف المجتمعي التي تميز هذا الموسم الديني العظيم. ومن أبرز ملامح هذا التعاون توزيع حقائب سفر مجهزة بعناية فائقة لضمان راحة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم، حيث ضمت هذه الحقائب مستلزمات عملية أساسية مثل حقائب الظهر سهلة الحمل، والمظلات الخفيفة للحماية من أشعة الشمس، والمراوح المحمولة للتخفيف من حرارة الجو، بالإضافة إلى عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام وسجادات الصلاة القابلة للطي.

وقد امتد أثر هذه الحملة ليشمل محطات رئيسية في الرياض وجدة وجازان وخميس مشيط، مع تعزيز الوصول عبر الشاشات الرقمية وصفحات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد رغبة مجموعة أباريل في تجاوز مفهوم التسوق التقليدي نحو تقديم تجارب إنسانية هادفة تعكس قيم العطاء والخدمة. وفي سياق موازٍ يركز على التنمية البشرية وتمكين الأجيال القادمة، نظمت ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجموعة الشايع، بالتعاون مع إنجاز السعودية والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، جلسة تفاعلية بعنوان مخيم الابتكار في مدينة الرياض.

تأتي هذه الفعالية كجزء من برنامج مكنّي الطموح الذي يمتد لثلاث سنوات، ويهدف إلى تمكين أكثر من مائة وعشرين ألف شاب وشابة من الفئات الأقل حظاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز خاص وعميق على دعم الشابات وتزويدهن بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. وقد استضاف فرع ستاربكس بوليفارد خمسين طالبة من جمعية إنسان، حيث خضعن لتجربة تعليمية وتفاعلية مكثفة ركزت على تطوير المهارات الفردية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية التفكير الإبداعي.

وأدار هذه الجلسات نخبة من موظفي ستاربكس والمتطوعين الذين عملوا كمرشدين وأعضاء في لجنة التحكيم، مما أتاح للمشاركات فرصة ذهبية للتواصل المباشر مع مختصين من قطاعات مهنية متنوعة واكتساب خبرات عملية تساعدهن في بناء مسارات مهنية وشخصية مستقرة ومستقلة. وقد أكدت سمر جبور، نائبة الرئيس الأولى لستاربكس في المنطقة، أن دور الشركة يتجاوز تقديم القهوة ليشمل خلق مساحات آمنة للنمو والدعم، مشيرة إلى أن الشراكة مع جمعية إنسان تعكس التزاماً مستمراً بالاستثمار في رأس المال البشري وإحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

إن هذه المبادرات المتنوعة، سواء تلك الموجهة لخدمة الحجاج أو المخصصة لتمكين الشباب والأيتام، تشير إلى تحول استراتيجي في دور الشركات الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصبح العمل المجتمعي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات النمو المؤسسي. إن التكامل بين مجموعة أباريل وسابتكو ألسا من جهة، وبين ستاربكس وإنجاز السعودية وجمعية إنسان من جهة أخرى، يبرز أهمية الشراكات العابرة للقطاعات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في مجالات تعزيز العمل التطوعي ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

إن التركيز على التفاصيل الصغيرة، مثل توفير مظلة للحاج أو تقديم جلسة إرشادية لفتاة يتيمة، يساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلاً، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية الإنسان وتقديم الرعاية له في لحظات احتياجه. ومن المتوقع أن تفتح هذه البرامج آفاقاً جديدة أمام الشباب السعودي، وتدفع بالشركات العالمية لتبني نماذج أكثر استدامة في مسؤوليتها الاجتماعية، مما يحول المبادرات الموسمية إلى برامج مستديمة تترك بصمة واضحة في حياة الآلاف من المستفيدين على المدى الطويل، وتعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية المبتكرة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المسؤولية المجتمعية موسم الحج تمكين الشباب السعودية مبادرات إنسانية

United States Latest News, United States Headlines