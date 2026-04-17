مبادرة "طريق مكة" تتوسع وتُيسّر إجراءات الحج لضيوف الرحمن

وزارة الداخلية السعودية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" بتوسع في عدد الدول والمنافذ، بهدف إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم لضمان تجربة حج ميسرة وذات جودة عالية، بالاستفادة من التقنيات الرقمية والكفاءات البشرية المؤهلة.

تواصل وزارة الداخلية السعودية جهودها في تيسير أداء فريضة الحج من خلال مبادرة " طريق مكة "، التي تشهد توسعاً في عدد الدول التي تشملها والمنافذ التي تنفذ من خلالها. تعمل المبادرة هذا العام في 17 منفذاً موزعة على دول مثل المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنغلاديش، تركيا، ساحل العاج، المالديف، ولأول مرة، السنغال وبروناي. الهدف الأساسي لهذه المبادرة هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ل ضيوف الرحمن ، وضمان إنهاء كافة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة ب الحج في بلدانهم قبل مغادرتهم.

يتم ذلك من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها المملكة، بالإضافة إلى الكفاءات البشرية المؤهلة التي تم تدريبها لتقديم أفضل مستويات الخدمة. تبدأ دورة العمل ضمن مبادرة "طريق مكة" بإصدار تأشيرة الحج بشكل إلكتروني بالكامل، ثم الانتقال إلى إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة. تتضمن هذه الإجراءات التحقق من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى عملية فرز وترميز الأمتعة بما يسهل نقلها وتوزيعها لاحقاً وفقاً لترتيبات السكن والنقل المحددة للحجاج داخل المملكة. تمثل هذه الخطوات المتكاملة حجر الزاوية في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم إلى الأراضي السعودية، حيث يتم توجيههم مباشرة إلى حافلات مخصصة تنقلهم إلى مقار إقامتهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات محددة. في الوقت نفسه، تتولى الجهات الشريكة المسؤولية عن إيصال أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم لضمان راحة ويسر الحاج. تُنفذ وزارة الداخلية السعودية مبادرة "طريق مكة" للعام الثامن على التوالي، وهو ما يعكس التزام المملكة الراسخ بتطوير تجربة الحج. يأتي تنفيذ المبادرة بالتعاون الوثيق مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك وزارات الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، والإعلام. كما تشارك فيها هيئات حيوية مثل هيئة الطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف. ولا يقتصر التعاون على هذه الجهات فحسب، بل يمتد ليشمل برنامج خدمة ضيوف الرحمن ومديرية الجوازات، مما يضمن تكاملاً شاملاً في جميع جوانب التنفيذ. إن مبادرة "طريق مكة" ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء لا يتجزأ من برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وهو أحد البرامج الطموحة ضمن "رؤية السعودية 2030". منذ إطلاقها في عام 2017، حققت المبادرة نجاحاً ملحوظاً ودقة عالية في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة. وقد استفاد من هذه المبادرة خلال السنوات الماضية ما مجموعه مليون و254 ألفاً و994 حاجاً، مما يؤكد على فعاليتها وتأثيرها الإيجابي على تجربة الحج بشكل عام. إن التوسع في نطاق المبادرة وإشراك دول جديدة يعكس الرغبة المستمرة في تحسين تجربة الحجاج وزيادة عددهم، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم. تتجاوز مبادرة "طريق مكة" كونها مجرد إجراءات إدارية؛ فهي تجسد التزام المملكة بتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز تجربة الحج لتكون أكثر سلاسة ويسراً. إن إنهاء إجراءات الحج في بلد الحاج يقلل من الضغط على المطارات والمنافذ السعودية، ويساهم في توزيع أعداد الحجاج بشكل أفضل، مما يعزز من القدرة الاستيعابية للمملكة لاستقبال المزيد من المعتمرين والحجاج على مدار العام. كما أن استخدام التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، مثل أنظمة التعرف على الوجه والبصمة، يضمن دقة وأمان البيانات، ويسرع من وتيرة إنهاء الإجراءات. إن الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المبادرة يعكس نموذجاً رائعاً للتعاون لتحقيق هدف مشترك نبيل. يعتمد نجاح المبادرة على قدرة هذه الجهات على التنسيق والتواصل الفعال، وضمان سلاسة انتقال المعلومات والبيانات بينها. كما أن تدريب الكوادر البشرية على أحدث الأنظمة والتقنيات يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية تلبي تطلعات الحجاج. إن توسع المبادرة ليشمل دولاً جديدة، مثل السنغال وبروناي، يعكس انفتاح المملكة على استيعاب أعداد أكبر من الحجاج من مختلف أنحاء العالم، ومد جسور التعاون لتقديم أفضل الخدمات لهم. هذه الخطوات تؤكد على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والسعي الدائم لتحسين تجربة أداء الركن الخامس من أركان الإسلام





طريق مكة الحج وزارة الداخلية السعودية ضيوف الرحمن تيسير الإجراءات

