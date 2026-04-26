مباحثات أردنية تركية تؤكد على تعزيز التعاون ودعم القضية الفلسطينية

عقدت في عمّان مباحثات برلمانية أردنية تركية تناولت تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق في مواجهة تحديات المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

عمان – الأناضول: استضافت العاصمة الأردن ية عمّان، مباحثات برلمانية هامة جمعت بين وفد برلماني تركي برئاسة فؤاد أوقطاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، ورئيس مجلس النواب الأردن ي، مازن القاضي، وذلك بهدف تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية العادلة.

تأتي هذه المباحثات في سياق زيارة رسمية للوفد البرلماني التركي للأردن تستمر لأربعة أيام، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في مختلف المجالات. وقد نقل أوقطاي تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إلى الجانب الأردني، مؤكداً على الأهمية القصوى لمواصلة تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين، باعتبارها محركاً أساسياً لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات.

ركز جزء كبير من المباحثات على الجوانب الاقتصادية، حيث دعا أوقطاي إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين الأردن وتركيا، مشدداً على ضرورة تحديثها بما يضمن تحقيق التوازن المنشود في الميزان التجاري بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين. وأشار إلى أن إعادة تقييم الاتفاقية يمكن أن تكون على غرار الاتفاقيات التي أبرمها الأردن مع دول أخرى، مما يضمن استفادة متبادلة للطرفين.

وأكد الجانبان على رفضهما القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، أو المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما أكدا على الأهمية المحورية لدور الوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحمايتها من أي اعتداءات أو محاولات لتغيير هويتها العربية والإسلامية.

وتوافق الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وعلى أساس حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد التحديات التي تواجه الأردن وتركيا، بما في ذلك أزمة اللاجئين السوريين، والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أكد الجانبان على أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يمثل مصلحة مشتركة، وأن البلدين يتحملان العبء الأكبر من أزمة اللجوء السوري، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا، ويسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم. كما استذكر رئيس مجلس النواب الأردني، مازن القاضي، دلالات تقليد الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 'قلادة الحسين بن علي' في بداية العام الجاري، وزيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى تركيا، مؤكداً أن هذه الزيارات تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

وتعد قضية القدس والمسجد الأقصى من القضايا المحورية التي توليها الأردن اهتماماً خاصاً، حيث تعتبر فلسطين والتدخل الإسرائيلي في شؤون المسجد الأقصى، بما في ذلك إغلاقه، تعدياً على دور دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، كونها المشرف الرسمي على المسجد وأوقاف القدس الشرقية بموجب القانون الدولي. ويؤكد الأردن على حقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وتعزز هذا الحق باتفاقية وقعها العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013، تمنح المملكة حق الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين.

ويشير الفلسطينيون إلى أن إسرائيل تكثف اعتداءاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وتعمل على طمس هويتها العربية





