مباحثات سعودية سودانية رفيعة المستوى لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم السيادة الوطنية

بحث ولي العهد السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع الأمنية في السودان وآليات تعزيز التعاون الثنائي وسط تأكيدات متبادلة على دعم استقرار البلدين.

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاءً رفيع المستوى يوم الاثنين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان ي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والخرطوم وحرص المملكة العربية السعودية على لعب دور محوري في تهدئة الأوضاع في السودان .

تركزت المباحثات بشكل أساسي على استعراض آخر المستجدات الأمنية والسياسية في السودان، حيث شدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لضمان استعادة الأمن والاستقرار، مع التأكيد الصارم على الحفاظ على سيادة الدولة السودانية ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية من التفكك. وفي سياق متصل، بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أعرب الطرفان عن عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق حول مختلف القضايا الإقليمية التي تهم المنطقة العربية. وقد أشار الجانب السوداني في بيان رسمي إلى أهمية هذا التنسيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو النزاع الذي أفرز تداعيات إنسانية كارثية، حيث أدى إلى نزوح الملايين من المواطنين وتسبب في أزمة مجاعة هي الأسوأ على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى حصيلة مروعة من الضحايا والمصابين، مما يجعل الدور السعودي وسيطاً استراتيجياً لتقريب وجهات النظر والبحث عن مخرج سياسي للأزمة. من جانبه، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه التحديات الأمنية التي تواجهها، معبراً عن إدانة السودان لكافة أشكال الاعتداءات التي استهدفت أمن المملكة، بما في ذلك التوترات المرتبطة بالنشاط الإيراني في المنطقة. وأكد البرهان أن أمن المملكة العربية السعودية يعد ركيزة أساسية لأمن السودان والمنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن الخرطوم تقف صفاً واحداً مع الرياض في مواجهة الأزمات التي تستهدف استقرارها الإقليمي. تختتم هذه المباحثات سلسلة من الجهود الدبلوماسية السعودية الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة السودانية، حيث تستضيف المملكة بشكل دوري وفوداً سودانية بهدف تقريب وجهات النظر وتقديم المساعدات الإنسانية والسياسية اللازمة للشعب السوداني في محنته الحالية، مع التركيز على استئناف المسار السياسي الذي يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتجاوز حقبة الحرب التي أثقلت كاهل الدولة السودانية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السودان السعودية محمد بن سلمان عبد الفتاح البرهان الاستقرار الإقليمي

