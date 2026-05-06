مبادرة «طريق مكة» تواصل خدماتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش

زار القنصل العام للمملكة في إسطنبول صالة مبادرة «طريق مكة» في مطار إسطنبول الدولي، واطلع على الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدًا اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن. وتستهدف المبادرة تقديم خدمات متميزة للحجاج منذ وصولهم إلى بلدانهم حتى انتقالهم إلى أماكن إقامتهم في المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشريك الرقمي (مجموعة stc).

تواصل مبادرة «طريق مكة» تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في جمهورية بنغلاديش، حيث زار القنصل العام للمملكة في إسطنبول عبدالمجيد بن حمد الدوسري، اليوم، الصالة المخصصة للمبادرة في مطار إسطنبول الدولي .

واطلع الدوسري على سير العمل في الصالة، والإجراءات المتبعة لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج لأداء مناسك الحج، معبرًا عن إعجابه بفريق عمل المبادرة وما يقدمونه من خدمات نوعية لحجاج بيت الله المستفيدين منها. وأكد الدوسري أن المبادرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات متميزة تعزز تجربة الحج، وتضمن لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج من الدول المستفيدة، بدءًا من استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة، بما في ذلك أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفقًا لترتيبات النقل والسكن في المملكة، ثم الانتقال مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات مخصصة، بينما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم.

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع عدد من الجهات، منها وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالشراكة مع الشريك الرقمي (مجموعة stc). وقد شهدت المبادرة منذ إطلاقها عام 1438هـ/2017م خدمة أكثر من مليون ومائتين وخمسين ألف حاج، حيث قدمت لهم تجربة حج متميزة تسهم في تحقيق الراحة والرفاهية خلال أداء فريضة الحج





