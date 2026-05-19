مبادرة 'طريق مكة' لتعكس عناية القيادة والرعاية المناسبة لضيوف الرحمن بالمملكة.

تأتي مبادرة "طريق مكة" لتعكس عناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بضيوف الرحمن وحرصها على توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لهم، من خلال تطوير منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن وذلك امتدادًا لقيم العناية والرعاية التي قامت عليها طرق الحج التاريخية عبر العصور، فبعد أن كانت البرك والآبار ومحطات الاستراحة على امتداد درب زبيدة تمثل وسائل الدعم والرعاية للحجاج في رحلتهم، أصبحت المملكة اليوم توظف أعلى درجات التقنية والتجهيزات اللوجستية والفنية والصحية لخدمة ملايين الحجاج منذ لحظة تسجيلهم في بلدانهم وحتى عودتهم سالمين إلى أوطانهم.

من " درب زبيدة " إلى " طريق مكة ": رحلة تطور تاريخ ية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن بالمملكة. تُعد درب زبيدة أحد أبرز المعالم ال تاريخ ية المرتبطة برحلات الحج في الجزيرة العربية، إذ مثّل عبر قرون طويلة طريقًا رئيسيًا لقوافل الحجاج القادمين من العراق وما وراء العراق إلى مكة المكرمة، مرورًا بمنطقة حائل التي شكّلت محطة حرجة على امتداد الطريق ال تاريخ ي حيث يمر بأكثر من (40%) من الطريق في منطقة حائل.

واكتسب الدرب اسمه من زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي عُرفت باهتمامها الكبير بتطوير طريق الحج وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج، من خلال إنشاء البرك والآبار والسدود ومحطات الاستراحة والمساجد ومراكز البريد ومحطات التوقف، إضافة إلى علامات مميزة على امتداد الطريق بهدف تسهيل رحلة ضيوف الرحمن وتأمين احتياجاتهم أثناء تنقلهم عبر الصحراء





