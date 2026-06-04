مباريات ودية استعداداً لكأس العالم 2026: العراق يتعادل مع إسبانيا وفرنسا تخسر أمام كوت ديفوار

شهدت المباريات الودية استعداداً لكأس العالم 2026 مفاجآت، حيث انتزع المنتخب العراقي تعادلاً مثيراً أمام إسبانيا بينما خسر المنتخب الفرنسي أمام كوت ديفوار.

انطلقت استعدادات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بمباريات ودية مثيرة، حيث شهد يوم الخميس الماضي مواجهتين بارزتين. في مدينة لاكورونيا الإسبانية، استطاع المنتخب العراق ي أن يحقق تعادلاً مثيراً أمام منتخب إسبانيا ، بطل أوروبا، بنتيجة 1-1.

ودخل المنتخب الإسباني المباراة بتشكيلة معدلة بشكل كبير، حيث فضل مدربه لويس دي لا فوينتي إراحة معظم عناصره الأساسية مثل رودري وبيدري ولامين جمال ونيكو ويليامز. في المقابل، سعى مدرب العراق الأسترالي غراهام أرنولد إلى اختبار جهوزية لاعبيه، فأجرى 11 تغييراً خلال اللقاء. افتتح القائد فيران توريس التسجيل مبكراً في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة، قبل أن يتمكن أسود الرافدين من إدراك التعادل إثر كرة عرضية حولها ميرخاس دوسكي وخدعت الحارس خوان غارسيا في الدقيقة 27.

وسنحت لتوريس فرصة مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدته ارتدت من العارضة. ومع انطلاق الشوط الثاني، فاجأ البديل خيسوس رودريغيز دفاعات العراق بتسديدة قوية مرت بجانب قائم الحارس البديل جلال حسن. وشهد اللقاء مشاركة عدد من الوجوه الجديدة من الجانب الإسباني، حيث منح العديد من اللاعبين فرصة خوض مشاركتهم الأولى على غرار مارك برنال وخون مارتين وغونسالو غارسيا وبينات توريينتيس وخافي غيرا وخافيير رودريغيز والحارس ليو رومان.

ومع تراجع إيقاع المنتخبين في الشوط الثاني، نجح العراق في مجاراة إسبانيا في أغلب الدقائق دون أن تشهد أحداثه أي خطورة تذكر على مرمى المنتخبين. وتستعد إسبانيا التي ستلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي للسفر إلى معسكرها في الولايات المتحدة، حيث ستبدأ مشوارها في البطولة طامحة إلى تحقيق لقبها العالمي الثاني.

من جهته، خاض العراق مباراته الودية الثانية في إسبانيا بعد الفوز على أندورا 1-0 في 29 مايو، وذلك قبل التوجه إلى مدينة شيكاغو التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة أمام فنزويلا في التاسع من الشهر الحالي. ويلعب العراق الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج. في مباراة أخرى، مني المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، بخسارة ودية مفاجئة أمام كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في مدينة نانت.

افتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عبر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ريان شرقي في الشوط الأول، قبل أن ينجح المنتخب الإيفواري في قلب النتيجة في الشوط الثاني. أدركت كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 53 عبر غيلا دويه، ثم سجل أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدف الفوز في الدقيقة 84. وشهدت المباراة مشاركة المنتخب الفرنسي بمعظم عناصره الأساسية بقيادة نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي وجناح بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه.

وتخوض فرنسا مباراة ودية ثانية أمام آيرلندا الشمالية في 8 من الشهر الحالي، قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال. ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج، بينما تلعب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة مع ألمانيا والإكوادور وكوراساو. تعكس هذه النتائج أهمية المباريات الودية في تحضير المنتخبات للبطولة الكبرى. فمن جهة، أظهر المنتخب العراقي تطوراً ملحوظاً وقدرة على منافسة الفرق الكبيرة، مما يعزز آماله في ترك بصمة إيجابية في المونديال.

ومن جهة أخرى، تبرز خسارة فرنسا التحذيرية ضرورة معالجة الثغرات الدفاعية قبل انطلاق النهائيات. مع اقتراب كأس العالم 2026، تزداد الإثارة والتوقعات، وستكون المباريات الودية القادمة محكاً حقيقياً لمدى جاهزية المنتخبات. يذكر أن البطولة ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من يونيو إلى يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 العراق إسبانيا فرنسا كوت ديفوار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 3 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 3 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

الرياض يتوج بلقب نخبة دوري المدارس السعودي للبناتاحتضنت جدة، الأربعاء، نهائيات نخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم للموسم 2026 للبنات.

Read more »

سفارة المملكة تشارك في قمة الدبلوماسية الرياضية 2026 بواشنطنشاركت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة في قمة الدبلوماسية الرياضية 2026 بواشنطن، حيث تدارست الحوارات الدولية استعدادات كأس العالم FIFA 2026.

Read more »

«شوبير» ابن الوز عوامتعتبر نسخة كأس العالم 2026 هي المشاركة الأولى في تاريخ مصطفى شوبير حارس منتخب مصر كلاعب...

Read more »

زاتكا: تقديم نماذج ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو 2026دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مايو 2026م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يونيو 2026م.

Read more »

سعود عبد الحميد: سنحقق هدفنا بالعزيمة والروحيتقدم قائمة منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026 اللاعب...

Read more »