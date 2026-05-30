مبابي يتوّج هدافاً دوري أبطال أوروبا، وبرازيل يعتمد على فينيسيوس ليفوز بكأس العالم

توّج كيليان مبابي بلقب هداف دوري أبطال أوروبا، ويعتمد المنتخب البرازيلي على فينيسيوس ليفوز بكأس العالم

توّج النجم الفرنسي كيليان مبابي بلقب هداف دوري أبطال أوروبا ، بعدما أحرز 15 هدفاً خلال مسيرته بالبطولة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، الذي ودّع المنافسات من دور الثمانية على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وتفوق مبابي بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يحصل خلالها مبابي على الجائزة المرموقة، بعدما سبق أن نالها في موسم 2023 - 2024 مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بالاشتراك مع كين، حيث سجّل كل منهما 8 أهداف آنذاك، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها قائد منتخب فرنسا بالجائزة بمفرده.

وعادل باريس سان جيرمان الفرنسي الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف يسجله فريق خلال موسم واحد في دوري أبطال أوروبا. ودخل الألماني كاي هافيرتز تاريخ آرسنال من أوسع أبوابه بعدما سجل الهدف الأول للفريق الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. وبدا ديكلان رايس من أبرز الأسلحة التي يُعوّل عليها آرسنال الإنجليزي في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بنهائي دوري أبطال أوروبا





