ما هي درجة حرارة الماء المثالية للصحة؟ بين فوائد الماء البارد والدافئ

تستعرض هذه المقالة الفوائد الصحية لشرب الماء بدرجات حرارة مختلفة، وتسلط الضوء على الأدلة العلمية التي تبرز مزايا الماء البارد للترطيب وحرق السعرات الحرارية، والماء الساخن لتخفيف أعراض التهاب الحلق.

رغم أن شرب الماء مهما بلغت حرارته صحي، يتساءل كثيرون عن درجة حرارة الماء الأفضل لتحقيق أهداف صحية، أبرزها الوقاية من الجفاف، وتنظيم حرارة الجسم، والمساعدة في التخلص من الفضلات.

وتختلف درجة حرارة الماء اللازمة باختلاف الحالات، فكل من الماء الدافئ والماء البارد له فوائد صحية مختلفة. تشير بعض الدراسات القديمة إلى أن شرب الماء البارد يساعد في ترطيب الجسم. وخلصت دراسة عام 2012 إلى أن شرب الماء البارد يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة عند ممارسة الرياضة.

كما أظهرت دراسة صغيرة تمت عام 2013 أن شرب الماء البارد بعد التمرين في البيئة الحارة أكثر فعالية في الترطيب مقارنة بشرب الماء بدرجات حرارة أخرى، وحددت درجة الحرارة المثالية للماء للرياضيين بـ 16 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة تمت في عام 2014 إلى أن شرب الماء البارد يزيد من استهلاك الطاقة، مما يعني أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بشرب الماء الفاتر أو الساخن.

ورغم أن شرب الماء البارد آمن لدى معظم الناس، إلا أن دراسة أخرى أشارت إلى أن الماء البارد قد يزيد من سوء أعراض ارتخاء المريء المرتبط بصعوبة في البلع وصعوبة مرور الطعام. من ناحية أخرى، وعند شرب الماء الساخن يستنشق الشخص بخار الماء بشكل طبيعي، مما يساعد على ترطيب الممرات الأنفية وتقليل جفافها. ولذلك قد يكون الماء الساخن أكثر فائدة من الماء البارد عند الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي أو التهاب الحلق.

ومع ذلك، يبقى الحفاظ على الترطيب مهمًا بغض النظر عن درجة حرارة الماء، حيث أن الهدف الأساسي هو تجنب الجفاف وتحسين أداء أعضاء الجسم الحيوية





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