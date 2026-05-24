مانشستر سيتي يخسر أمام أستون فيلا في آخر مباراة تحت قيادة بيب غوارديولا

خسر فريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في آخر مباراة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، الذي سينتقل إلى نادي بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي. وتصدرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ذلك، مؤكدة أن غوارديولا سينتقل إلى بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي.

خسر فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وشهدت مباراة اليوم الظهور الأخير للمدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، كما انهمرت دموع قائد الفريق برناردو سيلفا والمدافع جون ستونز أثناء استقبالهما بممر شرفي بعد إعلان رحيلهما، فيما عانق غوارديولا اللاعبين ومسح دموعهما بقميصه. افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق الغاني أنطوان سيمينيو، لكن أولي واتكينز قلب تأخر أستون فيلا إلى فوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين 47 و61.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 78 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بـ7 نقاط عن أرسنال حامل اللقب، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مانشستر سيتي أستون فيلا بيب غوارديولا دوري بريميرليغ

United States Latest News, United States Headlines