مانشيني يشيد بأداء لاعبي السد.. وإنزاغي يظهر هدوءًا رغم الخسارة

مانشيني مدرب السد يعبر عن رضاه بأداء فريقه بعد الفوز على الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. إنزاغي مدرب الهلال يبدي هدوءًا رغم الخروج من البطولة ويؤكد على استمراره في العمل. كما يتضمن التقرير آراء لاعبين ومدربين آخرين حول أداء فرقهم في البطولة.

أشاد الإيطالي روبرتو مانشيني ، مدرب فريق السد القطري، بالأداء الذي قدمه لاعبوه عقب الفوز على الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً على صعوبة المواجهة أمام أحد أبرز فرق المنطقة. تمكن مانشيني من إقصاء الهلال بقيادة مواطنه سيموني إنزاغي عن طريق ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 3-3 في الأشواط الأصلية والإضافية. صرح مانشيني في المؤتمر الصحفي بأن المباراة كانت جيدة جداً من اللاعبين، وأن الفوز تحقق رغم صعوبة المهمة أمام فريق الهلال القوي. وعلق على تأثير توقف الدوري القطري مقارنة بالدوري السعودي المستمر، مشيراً إلى قوة المنافسة في الدوري السعودي الذي يضم فرقاً كبيرة وإمكانيات عالية. أكد مانشيني أن فريقه يمتلك فريقاً جيداً، وهذا هو الأهم. وفي سؤال عن عدم إجراء تبديلات في المباراة، أوضح مانشيني أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، مما جعله لا يحتاج لإجراء أي تغييرات.

من جهة أخرى، بدت ملامح الاستقرار حاضرة في حديث سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، على الرغم من الخروج الصادم من البطولة. صرح إنزاغي بأنه يؤدي عمله بسعادة وأن هناك استحقاقات أخرى تنتظره في الدوري وكأس الملك، معرباً عن أسفه للخسارة. وأوضح أن الهلال ودع البطولة بعد خسارته أمام السد بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3. أشار إنزاغي إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأنهم يستحقون التأهل، ولكنه أعرب عن أسفه لعدم استغلال الفرص. وعلق على أداء بعض اللاعبين، موضحاً أن بنزيمة لاعب جيد وكان يتوقع منه تسجيل هدف، بينما أرجع التغييرات التكتيكية إلى ظروف المباراة.

في سياق متصل، أعرب البرازيلي لويس سيلفا، لاعب الدحيل، عن رضاه بأداء فريقه رغم الخروج من البطولة. كما أشاد البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، بأداء فريقه بعد الفوز على الدحيل، مؤكداً على أهمية تحقيق الهدف. من جانبه، أكد الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، على أهمية دعم الجماهير. وتحدث ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن صعوبة المواجهة أمام الدحيل. في أخبار أخرى، تلقى الإسباني إينيغو مارتينيز، لاعب النصر، الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة. سيخضع مارتينيز لاختبارات بدنية لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الاتفاق.





