مانشستر يونايتد يجدد عقد هاري ماغواير حتى 2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقد مدافعه الدولي هاري ماغواير حتى عام 2027 مع خيار التمديد لسنة إضافية، مما يعزز استقرار الفريق.

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، عن تجديد عقد مدافعه الدولي ل كرة القدم هاري ماغواير ، مما يضمن بقاءه في ملعب أولد ترافورد حتى عام 2027 مع إمكانية التمديد لسنة إضافية. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي أصدره النادي، حيث عبر عن سعادته باستمرار اللاعب المخضرم في صفوفه. كان ماغواير قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2019 قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 106 ملايين دولار، وهو مبلغ اعتبر في حينه الأعلى للاعب خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

منذ انضمامه، لعب ماغواير دورا محوريا في دفاع يونايتد، حيث شارك في 266 مباراة تنافسية، مساهما في تحقيق الفريق لعدة إنجازات، بما في ذلك الفوز بكأس الرابطة في موسم 2022-2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي. تجديد العقد يعكس ثقة النادي في قدرات ماغواير وخبرته، خاصة بعد فترة شهدت تقلبات في مسيرته مع الفريق.\شهدت مسيرة هاري ماغواير مع مانشستر يونايتد فترات صعود وهبوط. تم تعيينه قائدا للفريق بعد فترة قصيرة من انضمامه، مما أظهر ثقة المدرب السابق أولي غونار سولسكاير فيه. إلا أن اللاعب تعرض لانتقادات لاحقة، على الرغم من دعم المدربين المتعاقبين. فقد ماغواير مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الحالي إريك تين هاغ، وتم تجريده من شارة القيادة في يوليو 2023. في تلك الفترة، كانت هناك محاولات لانتقاله إلى فريق وست هام، لكنه قرر في النهاية البقاء مع يونايتد. مر اللاعب بفترة من قلة المشاركة تحت قيادة المدرب السابق روبن أموريم، لكنه عاد ليحظى بفرصة جديدة تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، حيث شارك في جميع المباريات العشر منذ تعيينه في منتصف يناير، مما يشير إلى عودته القوية وتأثيره الإيجابي على الفريق.\لم يكشف نادي مانشستر يونايتد عن التفاصيل المالية للصفقة الجديدة التي تم بموجبها تجديد عقد ماغواير. ومع ذلك، أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن الراتب الأساسي للاعب قد تم تخفيضه، وذلك تماشيا مع سياسة النادي في إدارة التكاليف، خاصة وأن ماغواير كان من بين اللاعبين الأعلى أجراً في الفريق. هذا التخفيض في الراتب يعكس التوجه العام في كرة القدم الحديثة نحو ضبط أوضاع الرواتب، وتكيف اللاعبين مع هذا التوجه، حيث يسعى الأندية للحفاظ على توازن مالي، وفي نفس الوقت يضمنون بقاء اللاعبين الأساسيين ضمن صفوفهم. تجديد عقد ماغواير يمثل خطوة مهمة لمانشستر يونايتد، حيث يعزز من استقرار الفريق ويساهم في الحفاظ على الخبرة والقيادة داخل الملعب، فضلا عن طموحات النادي لتحقيق المزيد من البطولات في المستقبل القريب





