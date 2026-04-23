أعلنت ماليزيا عن خططها لإرسال رائد فضاء ثان إلى الفضاء بمساعدة روسيا، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إرسال أول رائد فضاء ماليزي إلى المحطة الفضائية الدولية في عام 2007. كما أعلنت روسيا عن استعدادها لمساعدة دول أخرى مثل أوزبكستان وزيمبابوي وإندونيسيا في تطوير برامجها الفضائية.

أعلنت ماليزيا عن عزمها إرسال رائد فضاء ثان إلى المدار بالتعاون مع روسيا ، وذلك خلال فعاليات معرض الدفاع والأمن الآسيوي (DSA) 2026 في كوالالمبور. صرح السفير الماليزي بأن الجانب الماليزي أكد مرارًا على مرور سنوات عديدة منذ إطلاق أول رائد فضاء ماليزي إلى الفضاء ، معربًا عن ثقته في أن الوكالات المعنية بأبحاث وتطوير الفضاء في كلا البلدين ستتوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين لتحقيق هذا الهدف.

وتشمل هذه الصيغة إمكانية مشاركة رائد الفضاء الماليزي في مهام على متن المحطة المدارية الروسية الجديدة الواعدة. يذكر أن ماليزيا أرسلت أول رائد فضاء لها إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر عام 2007 على متن مركبة سويوز تي إم إيه-11، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ برنامج الفضاء الماليزي. هذا التعاون الجديد يعكس التزام ماليزيا بتطوير قدراتها في مجال الفضاء واستكشافاته، ويعزز علاقاتها الثنائية مع روسيا في هذا المجال الحيوي.

لا يقتصر التعاون الروسي في مجال الفضاء على ماليزيا فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الدول الأخرى. فقد أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف عن استعداد روسيا لمساعدة أوزبكستان في تدريب وإرسال أول رائد فضاء لها، مما يؤكد دور روسيا المحوري في دعم طموحات الدول الصاعدة في مجال استكشاف الفضاء.

وتتعاون روسيا حاليًا مع مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك الصين وإندونيسيا وبيلاروس والبرازيل وزيمبابوي والإمارات والأرجنتين وميانمار، في مجالات متنوعة مثل تدريب الرواد، وتطوير تقنيات الفضاء، وإجراء البحوث العلمية في الفضاء. كما وثق رائد الفضاء الروسي سيرغي كود-سفيرتشكوف، المتواجد حاليًا على متن المحطة الفضائية الدولية، لحظات انفصال مركبة الشحن Progress MS-32 عن المحطة، في إطار التحضيرات لاستقبال مركبة روسية أخرى، مما يبرز الدور المستمر لروسيا في دعم عمليات المحطة الفضائية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط زيمبابوي لإطلاق قمر اصطناعي جديد إلى مدار الأرض بمساعدة روسيا، مما يعكس التزام روسيا بتوفير الدعم التكنولوجي للدول الأفريقية في مجال الفضاء. وتشمل مجالات التعاون الروسي في مجال الفضاء أيضًا دراسة فرص جديدة مع البرازيل، والمساهمة في تحقيق أول رحلة فضائية لرائد من إندونيسيا. وقد أعلن مدير عام مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية دميتري باكانوف عن التزام روسيا بدعم هذا المشروع الطموح.

كما وافق مجلس الاتحاد الروسي على قانون لتصديق اتفاقية مع دولة الإمارات للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء. هذه التطورات تعكس الدور القيادي لروسيا في مجال الفضاء، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. إن استكشاف الفضاء ليس مجرد مسعى علمي وتكنولوجي، بل هو أيضًا فرصة لتعزيز السلام والتعاون بين الدول، وتحقيق التقدم والازدهار للبشرية جمعاء.

وتؤكد هذه الشراكات المتعددة على أن الفضاء هو مجال مفتوح للجميع، وأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته الهائلة





