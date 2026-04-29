مالي: تصاعد التوترات.. هل تسقط باماكو؟

تشهد مالي تصعيدًا خطيرًا في الصراع، حيث تقترب قوات من تنظيم النصرة وجبهة تحرير أزواد من العاصمة باماكو، في ظل ضعف الحكومة العسكرية وتراجع النفوذ الفرنسي وتزايد النفوذ الروسي. فرنسا تحذر رعاياها من مغادرة البلاد.

يشهد شمال مالي تصاعدًا خطيرًا في التوترات، حيث تقترب قوات من تنظيم النصرة و جبهة تحرير أزواد من العاصمة باماكو ، مما يهدد باستعادة سيناريو عام 2012 عندما سيطر مسلحو القاعدة على مناطق واسعة من البلاد.

تأتي هذه التطورات في ظل ضعف الحكومة العسكرية بقيادة أسيمي غويتا، وتزايد النفوذ الروسي من خلال قوات فاغنر (الآن أفريكا كوربس)، وانسحاب القوات الفرنسية التي كانت تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب في المنطقة. جبهة أزوارق، التي تسعى للانفصال عن السلطة المركزية، أعلنت عن اتفاق يقضي بانسحاب القوات الروسية من كيدال، مؤكدةً أنها انتصرت في جميع المواجهات معهم. وتتهم الجبهة القوات الروسية بدعم الجرائم والمجازر وتدمير البنية التحتية المدنية.

في الوقت نفسه، تراقب فرنسا الوضع عن كثب، لكنها تبدو مترددة في التدخل لإنقاذ النظام الحالي، على الرغم من المخاوف من امتداد التمرد إلى دول مجاورة مثل السنغال وساحل العاج. وقد أصدرت الخارجية الفرنسية تحذيرًا لرعاياها في مالي لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، معربةً عن قلقها من التطورات الأمنية المتسارعة. الوضع في مالي يعكس تعقيدات الصراعات الإقليمية وتداخل المصالح الدولية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.

الانسحاب الفرنسي ترك فراغًا أمنيًا استغله كل من تنظيم النصرة والقوات الروسية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع. الخلافات الداخلية بين الفصائل المسلحة، وتطلعات جبهة أزواد إلى الاستقلال، تزيد من صعوبة إيجاد حل سياسي للأزمة. كما أن الدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه الفصائل من دول مختلفة يلعب دورًا في استمرار الصراع. الوضع الإنساني في مالي يزداد تدهورًا، حيث يعاني المدنيون من ويلات الحرب والنزوح ونقص الغذاء والدواء.

وتشير التقارير إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين نتيجة الاشتباكات والقصف العشوائي. الحكومة المالية تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، خاصة من روسيا. لكن هذا الدعم يأتي بثمن باهظ، حيث يتهم البعض القوات الروسية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واستغلال موارد البلاد. المجتمع الدولي يراقب الوضع في مالي بقلق بالغ، ويدعو إلى الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة.

لكن تحقيق السلام والاستقرار في مالي يتطلب جهودًا متواصلة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الفقر والتهميش والظلم. الوضع الحالي يذكرنا بالصراعات السابقة في مالي، ويحمل في طياته خطرًا حقيقيًا من الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة. الخطر الأكبر يكمن في تمدد الإرهاب إلى دول مجاورة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأكملها.

الحل يكمن في بناء مؤسسات دولة قوية وقادرة على توفير الأمن والعدالة لجميع المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية. هذا يتطلب دعمًا دوليًا مستدامًا والتزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف بإنهاء الصراع وتحقيق السلام





