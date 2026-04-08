ماكرون يلتقي بفرنسيين أفرجت عنهم إيران بعد احتجاز دام لسنوات

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه مواطنين فرنسيين أطلق سراحهم من إيران بعد احتجاز دام لسنوات، في خطوة تأتي وسط توترات سياسية إقليمية.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الأربعاء المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري، اللذين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022. وقد أمضى الاثنان فترة احتجاز هما في السجون ال إيران ية قبل أن يتم إطلاق سراح هما في نوفمبر الماضي. وأشارت مصادر إلى أنهما كانا متواجدين في مقرات دبلوماسية فرنسية منذ إطلاق سراح هما، وذلك تمهيداً لعودتهما إلى فرنسا .

وقد أكد الرئيس ماكرون يوم الثلاثاء أن إيران سمحت للمواطنين الفرنسيين بمغادرة البلاد، مما أثار ارتياحاً كبيراً في الأوساط الفرنسية والدولية. وفي بيان صدر عن مكتب ماكرون، أُفيد بأن المواطنين الفرنسيين غادرا إيران براً، دون أي تنسيق خاص مع القوات الأمريكية والإسرائيلية، وذلك بعد سلسلة من التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة. فقد استهدفت غارات جوية جسرين ومحطة قطار في إيران يوم الثلاثاء، مما أضاف تعقيداً جديداً إلى المشهد الإقليمي. وأعرب الرئيس ماكرون عن شكره للسلطات الإيرانية على تعاونها في هذا الشأن، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) يوم الثلاثاء أن إيران توصلت إلى اتفاق مع فرنسا لإطلاق سراح المواطنين الفرنسيين مقابل الإفراج عن المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري. إلا أن مكتب ماكرون نفى وجود أي اتفاق بشأن تبادل الأسرى، مؤكداً أن الإجراءات القضائية في فرنسا لم تنتهِ في قضية إسفندياري وأنها استأنفت الحكم. وقد أُدينت إسفندياري في فرنسا بتهمة التحريض على الإرهاب بسبب تصريحات أدلت بها حول هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023. ويعكس هذا التضارب في التصريحات تعقيد العلاقات بين البلدين، حيث تسعى كل من فرنسا وإيران إلى تحقيق مصالحها الخاصة في ظل التوترات السياسية القائمة. ويتزامن هذا التطور مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول. ويعتبر إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين خطوة إيجابية، ولكنها لا تعني بالضرورة نهاية المشاكل العالقة بين البلدين.وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يشهد تقلبات في العلاقات بين فرنسا وإيران، حيث شهدت العلاقات توتراً في السنوات الأخيرة بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والتدخل الإيراني في المنطقة. وتنظر فرنسا إلى إيران كشريك مهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه تصر على ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي. ويأمل المسؤولون الفرنسيون في أن يؤدي إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مع التركيز على الحوار البناء والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من المباحثات والمفاوضات بين الجانبين، بهدف معالجة القضايا العالقة والتوصل إلى حلول مستدامة. ويعكس هذا التطور أيضاً أهمية الدبلوماسية في حل النزاعات وإطلاق سراح المحتجزين، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة والعالم





