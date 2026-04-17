ماكرون يعرب عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية، ورومانيا ترصد اختراقاً لمسيّرة روسية

يعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من أن استمرار العمليات العسكرية قد يهدد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بينما ترصد رومانيا اختراقاً لطائرة مسيّرة روسية لمجالها الجوي. وفي تطور آخر، تغادر رئيسة الوزراء الأوكرانية الولايات المتحدة بتفاؤل إثر محادثات حول العقوبات والدعم.

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، عن قلقه من أن استمرار العمليات العسكرية قد يهدد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل و حزب الله . جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، حيث طالب بتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان و إسرائيل ، داعياً حزب الله إلى إلقاء سلاحه، و إسرائيل إلى احترام السيادة اللبنانية ووقف الحرب. يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس - الجمعة.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس أن وقف إطلاق النار بدأ الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وكان ترمب قد أعلن عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق جاء عقب محادثات وصفها بـ الممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد نتنياهو أن وقف إطلاق النار مع لبنان يمثل فرصة لـ سلام تاريخي، مشدداً على مطلب نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي اتفاق. من جهتها، رحبت السعودية بإعلان وقف إطلاق النار، مثمنة الدور الإيجابي الذي قام به نظيرها اللبناني جوزيف عون. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن رصد أنظمة الرادار لاختراق طائرة مسيّرة للمجال الجوي للبلاد خلال هجوم شنته روسيا ليلاً على أوكرانيا. وقد فقد أثر المسيّرة جنوب شرق قرية تشيليا فيتش الحدودية، وفقاً لوكالة رويترز. وتعتبر رومانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتشترك في حدود برية مع أوكرانيا تمتد لنحو 650 كيلومتراً. وتجدر الإشارة إلى أن رومانيا قد تعرضت سابقاً لانتهاك مجالها الجوي بواسطة الطائرات المسيّرة أو سقوط شظايا على أراضيها. وعلى صعيد آخر، غادرت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الولايات المتحدة بتفاؤل إثر محادثات وصفتها بالإيجابية مع كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعرب عن دعمه لأوكرانيا. وأوضحت سفيريدينكو أنها استغلت اجتماعها مع بيسنت للتأكيد على موقف أوكرانيا بشأن عدم تخفيف أو إلغاء أو تأجيل العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها الشامل لأوكرانيا قبل أربع سنوات. وقد رفعت واشنطن مؤقتاً بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي للمساعدة في التغلب على تداعيات نقص الإمدادات نتيجة حرب إيران، لكن هذه الإجراءات عادت للعمل. وأعربت سفيريدينكو عن اعتقادها بأن الوزير بيسنت يقف إلى جانب أوكرانيا ويدافع عنها، مؤكدة أن مناقشاتهم كانت ودية للغاية وأنه داعم للغاية. وأضافت أن جميع نظرائهم في الولايات المتحدة يدركون أهمية منع التحايل على العقوبات وتشديدها لإضعاف روسيا. وقد اجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون الشهر الماضي في فلوريدا لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب مع روسيا، لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع تضاءلت. وتصر أوكرانيا على حاجتها لضمانات أمنية قبل الموافقة على أي اتفاق سلام، معربة عن حلمها بانتهاء الحرب





