ماكرون يبحث مع بن سلمان محادثات إيران ويدعو لوقف إطلاق نار يشمل لبنان

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المحادثات المتعلقة بإيران، وأكد دعمه لوقف إطلاق النار في المنطقة وتوسيعه ليشمل لبنان. تجري مفاوضات أمريكية إيرانية في إسلام أباد، وسط تصعيد في جنوب لبنان وتوترات في مضيق هرمز.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوم السبت على أهمية مناقشة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق بشأن هذه القضية. وقد صرح ماكرون عبر منصة 'إكس' مؤكدًا دعمه ل وقف إطلاق النار ، والذي يجب احترامه بالكامل وتوسيعه ليشمل لبنان دون تأخير. كما ناقش الرئيسان الحاجة إلى استعادة الملاحة الحرة والآمنة بالكامل في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنهم اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق للمساهمة في التهدئة وحرية الملاحة والتوصل إلى اتفاق لضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. ويأتي هذا الاتصال ضمن سلسلة اتصالات يجريها الرئيس الفرنسي، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا خلاله تطورات الشرق الأوسط وأكدا على ضرورة التوصل إلى 'حل دبلوماسي قوي ودائم'. بالإضافة إلى ذلك، أعلن ماكرون الأسبوع الماضي أن حوالي 15 دولة تعمل تحت قيادة فرنسا للتخطيط لمهمة دفاعية بحتة تهدف إلى تأمين استئناف الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران وسلطنة عمان. وكان ماكرون قد شدد في اتصال هاتفي مع الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب على أن قرارهما بقبول وقف إطلاق النار كان 'أفضل قرار ممكن'، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يعالج المخاوف بشأن برنامجي إيران النووي والباليستي وسياساتها الإقليمية. تشهد المنطقة تحركات مكثفة على صعيد الدبلوماسية، حيث تستضيف إسلام آباد مفاوضات بين وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع. في جنوب لبنان، يشهد الوضع تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و'حزب الله'، مع ترقب حذر لمسار المفاوضات الجارية والضغوط الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار. وأفاد التلفزيون الإيراني أن الوفد المشارك في المفاوضات سيعلن مغادرته غرفة التفاوض في حال عدم وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مما يدل على تعقيد الأوضاع وتداخل القضايا. من جهة أخرى، أكد الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد تمسك طهران ببعض بنود خطتها السابقة واعتبارها 'خطوطًا حمراء'. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن بدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، معتبرًا ذلك بمثابة خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا. تتضارب الروايات الميدانية في مضيق هرمز، حيث أعلنت واشنطن عن عبور سفنها لتكريس الملاحة وتطهير الألغام، بينما أكدت طهران إحباط محاولة اقتراب أمريكية بتهديد مباشر، مما يزيد من التوتر ويضع مفاوضات إسلام آباد على المحك. في سياق متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية تسليم مطالب طهران الـ10 للمسؤولين في باكستان لنقلها للجانب الأمريكي، مؤكدةً أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية بدأت في إسلام آباد. وتهدف المفاوضات التي تعقد في إسلام آباد إلى إنهاء الحرب التي استمرت 6 أسابيع بين الطرفين. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، بدأت المفاوضات الليلة بصلاحيات مطلقة لوفد طهران، رغم نفي واشنطن لتحرير الأصول، وسط تحذيرات من مسؤولين وضغوط لإغلاق مضيق هرمز





