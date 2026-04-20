ماكرون يدعو لخفض التصعيد في مضيق هرمز والاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران

في ظل تصاعد التوترات الدولية والمخاوف على إمدادات الطاقة العالمية إثر إغلاق مضيق هرمز دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة والحوار الدبلوماسي بينما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية لتوسيع العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في عرقلة الملاحة الدولية وسط تقارير عن اشتباكات عسكرية متفرقة.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين كل من الولايات المتحدة الأمريكية و إيران إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لخفض مستويات التصعيد المتزايدة في منطقة مضيق هرمز الحيوية. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ماكرون في مدينة غدانسك البولندية مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حيث أكد أن موقف باريس الثابت يتمحور حول أهمية تسوية كافة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية والابتعاد عن التشنج العسكري الذي قد يجر المنطقة إلى عواقب وخيمة.

وشدد ماكرون على أن الجميع مطالبون بالالتزام بالهدوء لتفادي أي احتكاك غير مقصود خاصة وأن المضيق يعد شرياناً استراتيجياً يمر عبره نحو عشرين في المائة من إمدادات الطاقة العالمية. وفي سياق متصل أوضح الرئيس الفرنسي أن فرنسا لم تكن هدفا مباشرا في التوترات الأخيرة التي شهدت إطلاق إيران لنيران تحذيرية تجاه بعض السفن العابرة بما في ذلك سفينة حاويات مملوكة لشركة سي إم إيه سي جي إم مع تأكيدات الشركة بأن طاقمها لم يصب بأذى وأن الحادث كان تحذيرياً بطبيعته. من جانب آخر كشفت تقارير دبلوماسية صادرة عن أروقة الاتحاد الأوروبي أن التكتل يتجه نحو توسيع نطاق حزمة العقوبات المفروضة على طهران لتشمل المسؤولين المتورطين بشكل مباشر في إغلاق مضيق هرمز. ويأتي هذا التوجه في وقت يعاني فيه العالم من اضطرابات حادة في أسواق الطاقة نتيجة استمرار إغلاق المضيق للشهر الثاني على التوالي. وقد أدى هذا الحصار فعلياً إلى قطع تدفقات كبيرة من النفط والغاز المسال مما دفع الاتحاد الأوروبي لتعديل معايير نظام العقوبات بحيث يمكن استهداف الشخصيات والكيانات التي تعرقل حرية الملاحة الدولية. وأشار دبلوماسيون إلى وجود اتفاق سياسي بين سفراء الدول الأعضاء على تفعيل هذه الإجراءات العقابية بينما ستقوم خدمة العمل الخارجي الأوروبي خلال الأسابيع القادمة بإعداد القوائم الجديدة التي ستخضع للعقوبات الاقتصادية والسياسية. وعلى صعيد مواز تزداد الأوضاع تعقيداً مع تداخل الأحداث الإقليمية حيث خيّم الغموض على فرص انعقاد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد بعد وقوع اشتباك بحري تمثل في إطلاق القوات الأمريكية النار على سفينة شحن إيرانية والسيطرة عليها وهو ما هدد الهدنة الهشة التي كانت قائمة. وفي سياق متصل أعلنت إسرائيل عن كشفها لشبكة استخباراتية إيرانية كانت تخطط لاستهداف خط أنابيب لنقل النفط الخام من أذربيجان إلى البحر المتوسط مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد الأمني للمشهد الإقليمي. وبدوره صعّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من موقفه الدبلوماسي تجاه إسرائيل مطالباً الاتحاد الأوروبي بفسخ اتفاقية الشراكة معها في ظل التوترات الراهنة وهو ما يضع بروكسل أمام تحديات ديبلوماسية كبرى تتجاوز حدود الأزمة النفطية لتشمل إعادة تقييم العلاقات الاستراتيجية الإقليمية بشكل شامل في ظل هذا المشهد المتفجر الذي يجمع بين التهديدات العسكرية والضغوط الاقتصادية





مضيق هرمز إيمانويل ماكرون العقوبات الأوروبية إيران الملاحة الدولية

