ماكدونالدز السعودية تساهم بـ 3.6 مليار ريال في الناتج المحلي وتوفر 22,500 وظيفة

تقرير جديد يكشف عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير لماكدونالدز في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مساهمتها في الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، والاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات المجتمعية.

أطلقت ماكدونالدز تقريرًا مفصلاً حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملياتها في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة Oxford Economics . يكشف التقرير عن مساهمة كبيرة للشركة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت 3.6 مليار ريال سعودي بين أبريل 2024 ومارس 2025.

لم تقتصر مساهمة ماكدونالدز على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل توفير فرص عمل متنوعة، والاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات المجتمعية. ويوضح التقرير أن ماكدونالدز ساهمت في خلق حوالي 22,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم من خلال أكثر من 2,500 ساعة تدريب واستثمار يتجاوز 4.6 مليون ريال. هذا الالتزام بتطوير الكوادر البشرية يعكس رؤية الشركة في بناء رأس مال بشري مؤهل يساهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم التوطين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت ماكدونالدز بضخ أكثر من 312 مليون ريال في إنشاء مطاعم جديدة وتطوير الفروع القائمة، مما يعكس ثقتها في الاقتصاد السعودي واستمرارها في التوسع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وعلى الصعيد المجتمعي، يبرز التقرير التزام ماكدونالدز بالمسؤولية الاجتماعية من خلال مساهمة موظفيها بنحو 53 ألف ساعة تطوعية، وتقديم تبرعات تتجاوز 4 ملايين ريال لمبادرات متنوعة تدعم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمواهب الشابة. كما تبرعت الشركة بنحو 28 ألف وجبة للفئات المستحقة والمناسبات المجتمعية.

وتؤكد ماكدونالدز، التي تمتلكها بالكامل شركتان سعوديتان، رضا للخدمات الغذائية والرياض العالمية للأغذية، على التزامها طويل الأمد تجاه السوق السعودي، واستمرارها في الاستثمار في توسيع أعمالها وتطوير نموذجها بما يواكب التحول الاقتصادي في المملكة. يمثل هذا التقرير دليلًا ملموسًا على دور ماكدونالدز كشريك فاعل في التنمية المستدامة، ومساهم فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030





