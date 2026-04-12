ماري-لويز إيتا تكتب التاريخ: أول امرأة تدرب فريقًا رجاليًا في دوري أوروبي كبير

أصبحت الألمانية ماري-لويز إيتا أول امرأة تتولى قيادة فريق كرة القدم للرجال في إحدى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وذلك بعد تعيينها مدربة مؤقتة لفريق يونيون برلين في الدوري الألماني.

دخلت الألمانية ماري-لويز إيتا التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبحت أول مدربة تتولى قيادة فريق كرة القدم للرجال في إحدى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. هذا الإنجاز التاريخي يمثل علامة فارقة في عالم كرة القدم، حيث يكسر الحواجز التقليدية ويفتح الباب أمام مزيد من النساء لتولي مناصب قيادية في هذه ال رياضة . تعيين إيتا كمدربة مؤقتة لفريق يونيون برلين في الدوري الألماني هو دليل على التوجه المتزايد نحو المساواة بين الجنسين في كرة القدم.

هذا القرار يعكس ثقة النادي في قدرات إيتا ومهاراتها التدريبية، بالإضافة إلى التزامهم بتوفير فرص متساوية للجميع. إيتا، التي تبلغ من العمر 34 عامًا، لديها خلفية رياضية قوية كلاعب كرة قدم محترف، مما يمنحها خبرة قيمة في التعامل مع اللاعبين وفهم اللعبة من الداخل. \تم تعيين ماري-لويز إيتا مديرة فنية لفريق يونيون برلين في الدوري الألماني، وذلك بعد إقالة شتيفن باومغارت على خلفية خسارة الفريق أمام هايدنهايم. هذا القرار المفاجئ يسلط الضوء على الضغوطات التي تواجهها الأندية في المنافسة الشديدة في الدوري الألماني. يونيون برلين، الذي يحتل حاليًا مركزًا غير مستقر في منتصف جدول الترتيب، يسعى إلى تحقيق تحسن في الأداء وتجنب الهبوط. يبتعد الفريق بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، مما يجعل كل مباراة حاسمة. يعكس هذا التغيير في القيادة رغبة النادي في تحقيق نتائج أفضل في المباريات المتبقية من الموسم وتأمين البقاء في الدوري. إدارة النادي تدرك أهمية هذا القرار في تحقيق الاستقرار والنجاح للفريق. \أكد النادي تعيين إيتا مدربة مؤقتة، مع إمكانية تثبيتها كمديرة فنية دائمة خلال الصيف، وذلك عبر بيان رسمي. هذا القرار يمثل فرصة لإيتا لإثبات قدراتها القيادية والتدريبية على أعلى مستوى. بيان النادي أشار إلى أن إيتا ستتولى قيادة الفريق في المرحلة الأخيرة من الموسم، والتي ستكون معركة صعبة لتفادي الهبوط. مدير كرة القدم في النادي، هورست هيلدت، أشاد بتعيين إيتا، معربًا عن ثقته في قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة. إيتا أعربت عن سعادتها بهذه الفرصة وثقتها في قدرة الفريق على تحقيق النقاط الحاسمة. مسيرة إيتا كلاعب كرة قدم سابقة، والتي تضمنت الفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، تضيف إلى خبرتها ومؤهلاتها. قبل هذا التعيين، كانت إيتا مدربة لفريق تحت 19 عامًا في النادي وعملت كمساعدة للمدرب السابق. هذا التعيين التاريخي يمثل نقطة تحول في مسيرة إيتا المهنية، ويفتح الباب أمامها لتحقيق المزيد من الإنجازات في عالم كرة القدم





