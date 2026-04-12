ماري لويز إيتا أول امرأة تتولى تدريب فريق في البوندسليغا

يعين نادي يونيون برلين ماري لويز إيتا كمدربة مؤقتة للفريق الأول، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الدوري الألماني لكرة القدم. يأتي هذا القرار بعد رحيل المدرب شتيفن باومغارت بسبب سوء النتائج، ويهدف إلى تحسين أداء الفريق وتجنب خطر الهبوط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، شهد نادي يونيون برلين الألماني تغييراً تاريخياً في هيكله الفني، حيث أعلن النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعيين ماري لويز إيتا كمدربة مؤقتة للفريق الأول ل كرة القدم .

هذا القرار يأتي في أعقاب رحيل المدرب شتيفن باومغارت بسبب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، والتي أثرت على أداء الفريق في مسابقة الدوري الألماني 'البوندسليغا'. يعكس هذا التعيين تحولاً كبيراً في عالم كرة القدم الألمانية، حيث أصبحت ماري لويز إيتا أول امرأة تتولى منصب المدرب الرئيسي لفريق رجال في 'البوندسليغا'، وهي خطوة تفتح الباب أمام مزيد من النساء للانخراط في هذا المجال الذي كان تاريخياً حكراً على الرجال.

يونيون برلين، الذي يصارع لتحسين مركزه في الدوري، يأمل في أن تتمكن إيتا من تحقيق التغيير المطلوب وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط. هذا التعيين ليس مجرد تغيير في المدرب، بل هو رمز للتغيير والتقدم في عالم كرة القدم، ويعكس إصرار النادي على البحث عن حلول مبتكرة لتحقيق النجاح، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية.

الوضع الحالي ليونيون برلين في 'البوندسليغا' يضع الفريق تحت ضغط كبير، حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وهي نتيجة غير مرضية بالنظر إلى طموحات النادي وأهدافه. مدير الكرة في النادي، هورست هيلدت، عبر عن خيبة الأمل من أداء الفريق في النصف الثاني من الموسم، وأكد على الحاجة الماسة إلى تحسين النتائج لتجنب أي خطر يتعلق بالهبوط. الفوز في مباراتين فقط من أصل 14 مباراة منذ العطلة الشتوية، بالإضافة إلى الأداء المتذبذب في الأسابيع الأخيرة، أضعف الثقة بقدرة الفريق على تحقيق التغيير تحت قيادة المدرب السابق. هذا الوضع دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار جريء بإقالة المدرب الحالي والتعاقد مع ماري لويز إيتا كحل مؤقت. يعكس هذا القرار قناعة الإدارة بأهمية التغيير الجذري لتحقيق النتائج المرجوة، وإيمانها بقدرة إيتا على إحداث الفارق. يدرك النادي أن هذا التغيير يحمل في طياته تحديات، ولكنه يعتقد أنه الخطوة الصحيحة نحو الأمام، خصوصاً مع اقتراب نهاية الموسم.

ماري لويز إيتا، البالغة من العمر 34 عاماً، لديها سجل حافل في كرة القدم، سواء كلاعب أو كمدرب. قبل توليها منصب المدرب المؤقت ليونيون برلين، كانت تعمل مدربة لفريق الشابات في النادي منذ يوليو/تموز 2025. خلال مسيرتها كلاعب، حققت إنجازات كبيرة مع فريق توربينه بوتسدام، حيث فازت بثلاثة ألقاب محلية في ألمانيا ولقب دوري أبطال أوروبا. هذه الخبرة الواسعة في اللعبة، بالإضافة إلى شغفها بالتدريب، جعلها خياراً مثالياً لقيادة الفريق الأول في هذه المرحلة الحرجة. من المتوقع أن تتولى إيتا تدريب فريق السيدات في النادي بشكل دائم في الصيف المقبل، مما يعكس ثقة النادي بقدراتها ورؤيتها المستقبلية. تعيينها كمدربة مؤقتة لفريق الرجال يعطيها فرصة لإظهار قدراتها على أعلى مستوى، وإثبات أنها قادرة على قيادة الفريق لتحقيق النجاح. هذا التحدي الجديد يمثل فرصة كبيرة لإيتا لإثبات نفسها في عالم كرة القدم، وإلهام الأجيال القادمة من المدربات الطموحات.





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يونيون برلين ماري لويز إيتا البوندسليغا كرة القدم تدريب

United States Latest News, United States Headlines