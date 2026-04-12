ماري لويز إيتا تصنع التاريخ في الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يستنكر استقبال شلوتيربيك العدائي

شهدت الساحة الرياضية أحداثًا بارزة، أبرزها تعيين ماري لويز إيتا كأول مدربة في تاريخ الدوري الألماني للرجال، واستياء بوروسيا دورتموند من استقبال جماهيريه للاعب نيكو شلوتيربيك، بالإضافة إلى تعادل اتحاد العاصمة وأولمبيك أسفي في الكونفدرالية.

أصبحت ماري لويز إيتا أول مدربة في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم للرجال، وذلك بعدما تم تعيينها من قبل نادي أونيون برلين للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك خلفًا للمدرب المقال ستيفن باومغارت. تمثل هذه الخطوة التاريخية علامة فارقة في عالم كرة القدم، حيث أصبحت إيتا أول سيدة تتولى تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى كونها أول مساعدة مدرب في تاريخ الدرجة الأولى الألمانية، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا نحو المساواة بين الجنسين في هذا المجال.

عبرت إيتا عن سعادتها بهذه المهمة الصعبة في تصريح رسمي، مؤكدةً على التحديات الكبيرة التي تنتظرها. يأتي هذا القرار في أعقاب تراجع أداء فريق أونيون برلين بشكل ملحوظ في النصف الثاني من الموسم، مما أدى إلى إقالة المدرب السابق. لم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط منذ عيد الميلاد، مما جعله على بعد سبع نقاط فقط من منطقة الهبوط، وهو ما يعكس مدى خطورة الوضع الراهن للفريق. وقد صرحت إيتا بأن الفريق بحاجة ماسة إلى النقاط من أجل البقاء في الدوري، وأن العروض الأخيرة لا تمنحهم الثقة اللازمة لتحقيق ذلك في ظل الوضع الحالي.\من ناحية أخرى، أعرب مسؤولو نادي بوروسيا دورتموند عن استيائهم الشديد من الاستقبال العدائي الذي تعرض له المدافع نيكو شلوتيربيك من قبل بعض جماهير الفريق. جاء ذلك على خلفية الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد في الدوري الألماني. تعرض اللاعب الألماني لصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير، وذلك بعد يوم واحد فقط من تجديد عقده مع النادي حتى عام 2027. يعتقد أن سبب غضب الجماهير يعود إلى تقارير صحفية أشارت إلى وجود شرط جزائي في العقد الجديد يتيح لبعض الأندية الكبرى، باستثناء بايرن ميونخ، شراء اللاعب مقابل مبلغ كبير، مما أثار قلق الجماهير من رحيل محتمل للاعب. عبر مدرب دورتموند عن رفضه لهذا الاستقبال، مؤكدًا على التزام اللاعب تجاه النادي، في حين أكد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي على دعم اللاعبين، معبرًا عن استيائه من هذا التصرف. أكد شلوتيربيك على أنه أخذ وقته في قرار التجديد، مؤكدًا على ثقته في خطط الإدارة ورغبته في تحقيق الألقاب مع الفريق. على صعيد آخر، تمكن العداء الأسترالي غوت غوت من تحطيم الرقم القياسي الأسترالي في سباق 200 متر.\في سياق آخر، يستعد نادي السد القطري لمواجهة الهلال السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقد أكد مدرب السد أن فريقه يعاني من نفس المشاكل المتعلقة بالإصابات التي يعاني منها الهلال. من جانبه، شدد مدرب الهلال على صعوبة المواجهة وأهميتها. وفي سياق متصل، تعادل فريق اتحاد العاصمة الجزائري مع أولمبيك أسفي المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. هذه الأحداث الرياضية المتنوعة تعكس مدى التنافسية والإثارة في مختلف البطولات والدوريات، وتبرز أهمية كرة القدم في جذب الجماهير والمتابعين من جميع أنحاء العالم. كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأندية واللاعبين، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وتعكس التطورات المستمرة في عالم الرياضة





