ماري ترامب: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من تدهور واضح في حالته الصحية

أعربت ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخاوف عميقة بشأن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة. وذكرت أن الرئيس يعاني من تدهور واضح في حالته الصحية، وإن ذلك يثير قلقا كبيرا.

أعربت ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخاوف عميقة بشأن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين.

وذكرت ماري ترامب أن الرئيس يعاني من تدهور واضح في حالته الصحية، مشيرة إلى أن والده بدأت تظهر عليه أعراض الخرف في نفس العمر تقريبا لكن جدي كان يتمتع بصحة بدنية أفضل منه بكثير. وأشارت إلى أن الرئيس يفقد السيطرة على جسده، وأن حالته الصحية تذكرها بالسيرة الذاتية لوالده الذي كان يعاني من مرض الزهايمر الحاد. وذكرت ماري ترامب أن الرئيس يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة غير مشخصة وغير معالجة، والتي كان يعاني منها منذ دخوله المكتب البيضاوي لأول مرة.

وأوضحت أن الرئيس يعاني من مشاكل في التذكر والتفكير، وإن الأمر يثير قلقا كبيرا. وذكرت أن الرئيس يبدو أنه لا يعرف دائما ما يجري، وإن ذلك يثير قلقا كبيرا. وصرحت ماري ترامب أن الرئيس يعاني من مشاكل في التحكم في مسار الأحداث، وإن ذلك يثير قلقا كبيرا





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دونالد ترامب ماري ترامب حالة صحية تدهور اضطرابات نفسية

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