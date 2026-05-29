ماركو روبيو يؤكد لحكومة لبنان ضرورة قيام حزب الله بخطوات لخفض التصعيد مع إسرائيل

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون تطورات الوضع على الساحة اللبنانية والت

"أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون ، أن واشنطن تتوقع من حزب الله اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض حدة التوترات مع إسرائيل .

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي بأن روبيو شدد على أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الاشتباكات الدائرة على الأراضي اللبنانية، وأنه يجب على الحزب أن يوقف فوراً جميع الهجمات والاستفزازات كخطوة أولى نحو خفض التصعيد. وأضاف البيان أن روبيو جدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم سيادة لبنان وأمنه. من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في محادثة منفصلة مع الوزير روبيو، على ضرورة بذل كل جهد محلي وإقليمي ودولي ممكن لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار عون إلى أن السلطات اللبنانية تعتبر وقف إطلاق النار شرطاً أساسياً وضرورياً لأي خطوات سياسية لاحقة، ووصفه كخطوة لا غنى عنها لخلق مناخ آمن يسمح بمعالجة مختلف القضايا والمشاكل العالقة التي يعاني منها لبنان. وشدّد عون على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها في ظل هذه الظروف الصعبة. يذكر أن أولى جولات المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء قد عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في 16 أبريل/نيسان الماضي، وترأس الوفد اللبناني السفير اللبناني في الولايات المتحدة.

وقد تلى هذه الجولة إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، وبالرغم من الإعلان الرسمي عن الاتفاق، فإن القوات الإسرائيلية تواصل شن هجمات شبه يومية على عشرات المراكز السكنية والقرى في جنوب لبنان، وهو ما يستجيب له حزب الله بعمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة الشمالية المحاذية.

وتشير الإحصاءات الرسمية اللبنانية إلى أن الخسائر البشرية في العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026 قد ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت حصيلة القتلى 3355 شخصاً، بينما تجاوز عدد الجرحى 10095 جريحاً، مما يسلط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة والضرر الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات في المناطق المتضررة. وتدور القضية في إطار صراع أوسع ذي أبعاد إقليمية، حيث تمثل المحادثاتbetween لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، محاولة للتوصل إلى حل دائم يضمن الأمن للطرفين.

لكن استمرار الخروقات من الجانب الإسرائيلي والرد العسكري لحزب الله يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق الاستقرار المنشود. وتضغط الولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة في المفاوضات، على حزب الله لتقديم تنازلات滩涂 في حين تطالب لبنان بضمانات أمريكية وإسرائيلية لاحترام سيادتها ووقف الاعتداءات. وتظهر هذه التطورات تعقيدات المشهد السياسي اللبناني الداخلي، حيث تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً هائلة من كافة الأطراف لتحقيق respite من الحرب التي أثرت سلباً على الاقتصاد المنهك بالفعل والنسيج الاجتماعي.

كما أن النزوح القسري لآلاف العائلات من الجنوب والمناطق الحدودية يشكل أزمة إنسانية إضافية تفرض تحديات كبيرة للإدارة المدنية. وتقوم المنظمات الدولية، بمن في ذلك الصليب الأحمر اللبناني والأممي، بجهود إغاثية مكثفة، لكنها تظلLimited بسبب استمرار الأعمال العدائية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

وربما تكون هذه المحادثات امتداداً للجهود الدبلوماسية السابقة التي بذتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن مع تغير الأولويات تحت قيادة ترامب، يبدو أن هناك تركيزاً أكبر على الضغط على إيران ووكلائها في المنطقة، بمن فيهم حزب الله، لتقديم تنازلات. ويبقى أن نجاح هذه العملية Diplomacy يعتمد كثيراً على مدى قدرة الأطراف على تحقيق اختراقات ملموسة على الأرض، خاصة في ما يتعلق بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل ومتابعة ذلك بترتيبات أمنية طويلة الأمد.

في النهاية، تجدر الإشارة إلى أن التقارير الواردة من جنوب لبنان تصف حجم الدمار الهائل في البنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. 和环境,Economic impact بسبب الحصار الخانق على الموانئ وقطاعات التجارة والزراعة، مما يفاقم معاناة الشعب اللبناني الذي يعيش أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ سنوات.

وبالتالي، فإن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يراعي البعد الإنساني بشكل جدي، مع توفير آليات ل彻查 الخروقات ومنع تكرارها، وإلا فإن الدمار قد يستمر ويؤدي إلى عواقب واحتمالات لا تحمد عقباها على مستقبل لبنان والمنطقة بأسرها





