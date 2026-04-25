ماركيز ينطلق أولاً في خيريز ورونالدو يطمح في المونديال وغيابات في باريس سان جيرمان

مارك ماركيز يحقق مركز الانطلاق الأول في سباق إسبانيا للدراجات النارية، وبرونو فرنانديز يأمل في تتويج مسيرة رونالدو بكأس العالم، وغيابات مؤثرة في صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

حقق مارك ماركيز ، متسابق فريق دوكاتي، مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم في سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، السبت، مستفيداً من خبرته في التعامل مع الأحوال الجوية الصعبة الممطرة في حلبة خيريز لينتزع مركز الانطلاق الأول من المخضرم يوهان زاركو، متسابق فريق «إل سي آر» هوندا.

سجل ماركيز زمناً قدره دقيقة واحدة و48.087 ثانية ليحقق مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ سباق جائزة المجر الكبرى العام الماضي، متفوقاً على زاركو بفارق 0.140 ثانية فقط في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية. وأعرب ماركيز عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الأحوال الجوية غير المستقرة تساعده عادة على تقديم أداء أفضل. وأضاف أنه لم يكن الشعور على الحلبة هو الأفضل، لكنه تمكن من أن يكون سريعاً، وأن هذا المركز سيساعده في السباقين.

وفي سياق آخر، عبّر برونو فرنانديز لاعب وسط منتخب البرتغال عن أمله في أن يتمكن هو وزملاؤه من المساهمة في تتويج مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية بالفوز بكأس العالم لكرة القدم 2026. وأشار فرنانديز إلى أن هذا سيكون أمراً رائعاً لرونالدو، وللبرتغال، ولعالم كرة القدم بشكل عام، نظراً لكل ما قدمه رونالدو لهذه الرياضة. ومن المقرر أن يشارك رونالدو في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، ومن المتوقع أن تمثل البطولة الفصل الأخير الرئيسي في مسيرته الكروية.

كما أُعلن عن غياب لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، والقائد البرازيلي ماركينيوس، عن مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه أنجيه، السبت، ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل 3 أيام من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وتأكَّد غياب فيتينيا عقب البيان الطبي الصادر عن النادي الباريسي، مشيراً إلى أن الالتهاب في كعب فيتينيا الأيمن يشهد تحسناً، وأنه يواصل برنامج العمل الفردي.

كما أُعلن عن غياب ماركينيوس، مما يضعف خط وسط الفريق الباريسي قبل المواجهة الحاسمة مع بايرن ميونيخ





مارك ماركيز كريستيانو رونالدو دراجات نارية كأس العالم باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ

