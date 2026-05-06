ماجد التويجري يطوي صفحة برنامج كورة في روتانا خليجية بعد خمس سنوات من العطاء الإعلامي

أعلن الناقد الرياضي ماجد التويجري انتهاء مشواره في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية، معبراً عن امتنانه لتركي العجمة وإدارة القناة بعد رحلة إعلامية حافلة بالنجاحات.

شهد الوسط الإعلامي الرياضي في المملكة العربية السعودية حالة من التأثر والترقب بعد أن أعلن الإعلامي والناقد الرياضي البارز ماجد التويجري عن قرار رحيله ووداعه ل برنامج كورة ، وهو البرنامج الذي حقق شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة عبر شاشة قناة روتانا خليجية .

جاء هذا الإعلان ل يضع حداً لرحلة مهنية استمرت لعدة سنوات، اتسمت بالصراحة والجرأة في الطرح والقدرة على تحليل الأحداث الرياضية بمنظور نقدي أثار الكثير من الجدل والنقاشات في المجالس الرياضية. وأكد التويجري في رسالته الوداعية أن هذه المرحلة من مسيرته الإعلامية قد وصلت إلى نهايتها، موجهاً اعتذاره الصادق لكل من رافقه في هذه الرحلة، سواء من الزملاء في كواليس الإنتاج أو من المشاهدين الذين تابعوا آراءه وتحليلاته طوال فترة تواجده في البرنامج، مشيراً إلى أن الوداع ليس نهاية المطاف، بل هو انتقال إلى محطة جديدة في مشواره المهني الحافل.

وفي تفاصيل حديثه الذي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، وصف التويجري السنوات الخمس التي قضاها في برنامج كورة بأنها مرت كلمح البصر وكأنها حلم جميل، مؤكداً أن هذا البرنامج سيبقى محفوراً في وجدانه وقلبه لفترة طويلة من الزمن. وقد تزامنت فترة وجوده في البرنامج مع تحولات تاريخية كبرى في الرياضة السعودية، حيث شهدت هذه السنوات طفرة غير مسبوقة في الدوري السعودي للمحترفين، واستقطاب نجوم عالميين، وتحقيق إنجازات وطنية لافتة للمنتخب السعودي في المحافل الدولية.

وبناءً على ذلك، اعتبر التويجري أن تجربته في روتانا خليجية كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث أتاح له البرنامج مساحة واسعة للتعبير عن آرائه الرياضية والمساهمة في تشكيل الوعي الرياضي لدى شريحة واسعة من الجمهور، مما جعل من هذه التجربة مدرسة إعلامية صقلت مهاراته وزادت من خبرته في التعامل مع القضايا الرياضية الشائكة. ولم يخلُ بيان الوداع من لمسات الوفاء والتقدير، حيث خص التويجري الإعلامي القدير تركي العجمة برسالة مؤثرة، وصفه فيها بأنه أحد أبرز وأهم مقدمي البرامج الرياضية في الوطن العربي بأسره، مستنداً في ذلك إلى شهادة الكثير من الرياضيين والمتابعين الذين يرون في العجمة رمزاً للمهنية والرزانة والقدرة على إدارة الحوارات الرياضية بذكاء واقتدار.

وأعرب التويجري عن امتنانه العميق للدعم الذي وجده من العجمة، سواء على المستوى المهني في تطوير المحتوى الإعلامي، أو على المستوى الإنساني الذي تجلى في المواقف النبيلة والشهامة والمروءة. ووصف التويجري العجمة بأنه قامة كبيرة فكراً وعملاً، مؤكداً أن كل عبارات الشكر والتقدير لا تفي حق الرجل الذي لقب بـ أبو جود، والذي كان له دور أساسي في نجاح البرنامج واستمراريته كمنصة رائدة للنقد الرياضي.

كما امتدت رسائل الشكر لتشمل الإدارة العليا لقناة روتانا خليجية، حيث وجه التويجري تحية خاصة لمدير القناة الأستاذ عبدالله الشبانه، مثمناً مواقفه الداعمة والمحفزة التي قدمها طوال فترة عمله. وأشار إلى أن الوفاء للقيادات التي تدعم المبدعين هو جزء من أخلاقيات العمل المهني، مؤكداً أن الشبانه كان خير سند له في رحلته داخل أروقة القناة.

واختتم التويجري كلماته بعبارة مؤثرة ودع ب بها البرنامج والجمهور، قائلاً وداع يا كورة، وإلى اللقاء يا أحبة في موعد جديد، تاركاً خلفه إرثاً من الحلقات والنقاشات التي ستظل مرجعاً للمتابعين، ومؤكداً أن هذه النهاية هي مجرد بداية لفصل جديد من فصول عطائه الإعلامي الذي يتطلع من خلاله إلى تقديم كل ما هو مفيد وجديد في الساحة الرياضية العربية والسعودية، مع الحفاظ على ذات المنهج النقدي الذي ميزه طوال سنوات عمله





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ماجد التويجري برنامج كورة روتانا خليجية تركي العجمة الإعلام الرياضي السعودي

United States Latest News, United States Headlines