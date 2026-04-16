مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على شمالي إسرائيل رغم إعلان ترامب هدنة مع لبنان

استمرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من لبنان على شمالي إسرائيل، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار. أسفرت الهجمات عن إصابات وأضرار مادية كبيرة، بينما أعلنت لبنان عن ضحايا بغارات إسرائيلية متزامنة.

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق ل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و لبنان ، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس- الجمعة، استمرت التوترات الأمنية شمالي إسرائيل . فقد دوت صفارات الإنذار في سبع مدن وبلدات إسرائيل ية شمالية مرتين على الأقل، مشيرة إلى استمرار الهجمات الصاروخية من الأراضي ال لبنان ية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب عن هدنة مدتها 10 أيام، هدفها تهدئة الوضع المتصاعد في المنطقة.

في مساء الخميس، تلقت مدينة كرمئيل، الواقعة بالقرب من عكا، ومدينة نهاريا شمالي إسرائيل، صواريخ أطلقت من لبنان، مما أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين على الأقل، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة. وقد نقلت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية تفاصيل الإصابات، فيما أفادت القناة العبرية الخاصة (12) بأن ستة أشخاص أصيبوا في كرمئيل وحدها جراء سقوط صاروخ. لم تقتصر الأضرار على الخسائر البشرية، بل امتدت لتشمل أضرارًا مادية جسيمة وحرائق في كل من كرمئيل ونهاريا، بالإضافة إلى انقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق بمدينة كرمئيل نتيجة للقصف الصاروخي. وقد أفادت القناة (12) أن وتيرة الهجمات تصاعدت بشكل كبير في غضون ساعة واحدة، حيث تم إطلاق 25 صاروخًا من قبل حزب الله باتجاه منطقة الجليل الغربي، بالإضافة إلى محاولة إطلاق ثلاث طائرات مسيرة تم اعتراضها. ومع ذلك، لم يتم التأكد من عمليات الاعتراض من مصادر مستقلة، نظراً للقيود الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المعلومات المتعلقة بضربات حزب الله. تجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمات الصاروخية تأتي وسط جدل سياسي داخلي في لبنان حول مبادرة الرئيس اللبناني ميشال عون، التي تتضمن هدنة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة برعاية دولية، مع تقديم دعم لوجستي للجيش اللبناني ومصادرة سلاح حزب الله، وهو ما يرفضه الحزب. وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، الذي يصر على دوره كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان. على الجانب اللبناني، وبالتزامن مع إعلان الهدنة الأمريكية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 60 آخرين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات السكسكية والزرارية والغازية في جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد في سياق عدوان إسرائيلي بدأ في 2 مارس الماضي، والذي خلف، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، 2196 قتيلًا و7185 جريحًا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح. وتستمر إسرائيل في خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. ويذكر أن إسرائيل شنت حربًا على لبنان في أكتوبر 2023، تبعها وقف لإطلاق النار في نوفمبر من العام التالي، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميًا، ووسعت نطاق عدوانها في 2 مارس الفائت، مما يضع اتفاق الهدنة الجديد أمام تحديات جمة لضمان استمراريته وفعاليته في إنهاء العنف





