مؤشر السوق السعودي ينهي جلسة الخميس بالتراجع بنسبة 0.11 في المائة

تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم "محطة البناء" بعد صعوده بنسبة 9.98 في المائة، وتتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم "المملكة" بعد تراجعه بنسبة 5.01 في المائة.

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية ( تاسي ) جلسة الخميس، متراجعاً بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند مستوى 10990 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.90 مليار ريال.

وتتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم "محطة البناء" بعد صعوده بنسبة 9.98 في المائة ليغلق عند 45.18 ريال، ثم سهم "جاز" مرتفعاً بنسبة 9.97 في المائة ليغلق عند 16 ريالاً، ثم سهم "سينومي ريتيل" الذي زاد بنسبة 9.94 في المائة ليغلق عند 14.05 ريال. وفي المقابل، تصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم "المملكة" بعد تراجعه بنسبة 5.01 في المائة ليغلق عند 14.60 ريال، ثم سهم "بترو رابغ" منخفضاً بنسبة 4.81 في المائة ليغلق عند 15.03 ريال، ثم سهم "مبكو" الذي تراجع بنسبة 3.97 في المائة ليغلق عند 18.39 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الطاقة أكبر التراجعات بانخفاض نسبته 0.40 في المائة ليغلق عند 5198 نقطة، متأثراً بتراجع سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.81 في المائة ليغلق عند 15 ريال، وسهم "أرامكو السعودية" بنسبة 0.37 في المائة ليغلق عند 27.26 ريال. وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن المنظمة تتوقع نمواً قوياً في الطلب على النفط، ولن تُغير تقديراتها، على الرغم من الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وقال الغيص: "على الرغم من كل ما يُشاع عن انخفاض الطلب على النفط، إلا أننا لم نرصد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن". وأضاف: "ما زلنا نتوقع نمواً قوياً في الطلب عند 1.2 مليون برميل يومياً لهذا العام". وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 225 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 213 ألف طلب





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مؤشر السوق السعودي تاسي الأسهم الطلب على النفط إعانات البطالة

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