مؤشر نيكي يرتفع وسط آمال بسلام إقليمي وترقب لسياسة بنك اليابان

سجل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بآمال التهدئة في الشرق الأوسط، في حين اتجهت الأنظار نحو قرار بنك اليابان المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية.

شهدت بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء حالة من الحيوية الملحوظة، حيث أغلق مؤشر نيكي المرجح للأسهم اليابانية على ارتفاع بنسبة 0.89 في المئة ليصل إلى مستوى 59349.17 نقطة. جاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعاً بزيادة التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى احتمالية انخراط طهران في محادثات سلام مع واشنطن تُعقد في باكستان.

هذه الأجواء التفاؤلية عززت من الرغبة في المخاطرة داخل السوق، مما دفع المؤسسات المالية والأفراد نحو زيادة مراكزهم في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.18 في المئة ليغلق عند 3770.38 نقطة بعد التخلي عن مكاسبه التي حققها في بداية التعاملات. على صعيد الأسهم الفردية، سجلت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية أداءً لافتاً؛ إذ قفز سهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.46 في المئة، وارتفع سهم أدفانتست بنسبة 0.37 في المئة، بينما حقق سهم كيوكسيا القابضة مكاسب قوية بلغت 7.31 في المئة. ولم يقتصر الصعود على قطاع الرقائق، بل امتد ليشمل مجموعة سوفت بنك التي ارتفع سهمها بنسبة 8.53 في المئة، بالإضافة إلى أسهم أخرى مرتبطة بسلاسل التوريد مثل فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك. ومن جهة أخرى، برز سهم شركة نوجيما بارتفاع قياسي بلغ 14.18 في المئة عقب أنباء استحواذها المرتقب على وحدة هيتاشي للأجهزة المنزلية مقابل مبلغ ضخم يتجاوز 100 مليار ين. وفي المقابل، عانت القطاعات المصرفية وقطاع السيارات من ضغوط بيعية، حيث تراجعت أسهم ميتسوبيشي يو إف جيه وميزوهو المالية، كما سجل سهم تويوتا موتور هبوطاً بنسبة 3.24 في المئة في مستهل التداولات. وفي سياق منفصل، شهد سوق السندات الحكومية اليابانية نشاطاً مكثفاً وسط قناعة متزايدة بين المستثمرين بأن بنك اليابان المركزي سيمتنع عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، مفضلاً منح الاقتصاد مزيداً من الوقت لتقييم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وانعكست هذه التوقعات على عوائد السندات التي سجلت انخفاضات متباينة؛ حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.375 في المئة، كما انخفضت عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل، مما يؤكد على حالة الحذر التي تسيطر على السياسة النقدية. ويشير المحللون إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مقترنة بانتهاء ولاية بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، تجعل من الصعب المضي قدماً في سياسة تشديد نقدي قوية في المدى القريب، خاصة مع وجود تقديرات ترجح أن يظل الفائدة النهائية للبنك في حدود 1.93 في المئة، وهو ما يعكس ترقباً حذراً للمشهد الاقتصادي والسياسي المتغير دولياً ومحلياً





