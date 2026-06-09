مؤسسة مجتمع جميل وربط الفنون بالصحة النفسية يوقعان مذكرة شراكة استراتيجية

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مجتمع جميل السعودية والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع معمل جميل للفنون والصحة، بهدف دمج الفنون في منظومة الرعاية الصحية وإطلاق دورات تدريبية لتعزيز الوعي وتطبيق الفنون العلاجية بما يتماشى مع رؤية 2030.

أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية عن إبرام مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز ال صحة النفسية، وذلك بالتعاون مع معمل جميل للفنون وال صحة ، لتوظيف الفنون كأداة فعّالة في تحسين ال صحة النفسية وجودة الحياة لأفراد المجتمع السعودي.

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دمج ممارسات الفنون المستندة إلى الأدلة العلمية داخل منظومة خدمات الصحة النفسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الرفاهية المجتمعية. وتُعد هذه الخطوة محورية، إذ تُسهم في إضفاء طابعٍ شاملٍ على سياسات الرعاية الصحية، حيث يُستغل الإبداع الفني لتقوية الروابط بين المزاج والبيئة العلاجية، وتسهيل الوصول إلى أساليب علاجية مبتكرة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية.

تتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي من بينها تنظيم دورات تدريبية دورية تستهدف مقدمي الرعاية الصحية، لتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية حول العلاقة المتبادلة بين الفنون والصحة النفسية. وقد عُرض البرنامج التدريبي الأول للمعمل في ديسمبر 2025 بجامعته "مقدمة في الفنون والصحة" بحي جميل بجدة، حيث شارك فيه أربعون متدرباً من كوادر طبية ونفسية، وقد تخلل الدورة جلسات توعوية أدارها خبراء محليون ودوليون في مجال الفنون العلاجية.

وقد أتاح ذلك للمشاركين استكشاف آفاق جديدة لتطبيق الفنون في رعاية الأطفال، وكبار السن، والعاملين في القطاع الصحي، مع التركيز على تطوير نماذج رعاية تُعزز القدرة على الصمود وتخفف الضغوط النفسية. وعبر عن رؤى الشركاء حول هذا التعاون، أوضحّت الدكتورة مي طيبة، عضو مجلس الأمناء في مجتمع جميل السعودية، أن بناء الشراكات يُعدّ ركيزة أساسية في نهج المؤسسة، مشددةً على أن الاستثمارات في الأدوات المبتكرة والنماذج الجديدة ستُعزّز مبادرات الرفاه المجتمعي.

من جانبه، صرّحَ الدكتور عبد الحميد الحبيب، المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أن مشاركة المركز تُبرز التزامه بتوطين أفضل الممارسات الدولية في الرعاية النفسية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي. كما أبدى ستيفن ستابليتون، المدير المشارك لمعمل جميل للفنون والصحة، أن الاتفاقية تمهد الطريق لتغيير منهجي واسع النطاق، مستنداً إلى نتائج المائدة المستديرة "التشافي بالفنون - النسخة العربية" التي عُقدت عام 2023، والتي أسست قاعدة الانطلاق لهذا التعاون.

يُذكر أن معمل جميل للفنون والصحة، الذي تأسس عام 2023 بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، كلية ستاينهارت بجامعة نيويورك، ومؤسسة "كالتشر رانرز"، و"مجتمع جميل"، يواصل دوره في دمج الفنون داخل أنظمة الرعاية الصحية عالمياً، وقد شارك في أكتوبر 2025 في منتدى ومعرض الصحة العالمي بالرياض من خلال تقديم مقال مصوَّر ضمن سلسلة عالمية مع مجلة "ذي لانسيت" لتسليط الضوء على الفوائد الصحية للفنون





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صحة نفسية فنون علاجية شراكة استراتيجية رؤية 2030 التدريب الطبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »